Calhanoglu dai due volti: rianima l’Inter dopo le scintille con Acerbi

Il regista turco prima sbaglia facendo arrabbiare il compagno di squadra, poi estrae dal cilindro un gran destro che rimette in carreggiata i campioni d’Italia nel big match del Meazza contro il Napoli

Il tap-in vincente di McTominay gela all’inizio San Siro nel big match di Serie A tra Inter e Napoli. Il nazionale scozzese ex Manchester United, sugli sviluppi di un corner, è abile a sfruttare l’assist ravvicinato di Rrahmani e a correggere in rete.

Il Napoli di Antonio Conte inizia quindi nel migliore dei modi lo scontro diretto al vertice della classifica, con l’altro ex Lukaku fischiatissimo e insultato dal pubblico nerazzurro. I campioni d’Italia faticano a reagire, imbrigliati dalla fitta ragnatela tessuta dalla formazione ospite. Napoli compatto e ficcante in ripartenza, con Acerbi a salvare su Kvaratskhelia dopo l’erroraccio inusuale di Calhanoglu. Il difensore ex Lazio dopo aver deviato la palla in angolo si arrabbia con il compagno di squadra, mandandolo senza mezzi termini a quel paese. I due poco dopo si spiegano, palesando comunque un certo nervosismo tra i giocatori di casa.

Inter-Napoli, Calhanoglu rimedia all’errore: prodezza del turco che risponde a McTominay

L’Inter sembra aver incassato il colpo, come conferma anche il gesto di frustrazione di Barella verso la panchina e Simone Inzaghi.

L’allenatore piacentino cerca di scuotere i suoi ragazzi da bordocampo, invitandoli a non perdere la calma e a restare lucidi. Ci vuole un sussulto per l’Inter e la giocata di uno dei suoi tenori, che puntualmente arriva con il missile dalla distanza di Hakan Calhanoglu a due minuti dall’intervallo. L’ex Milan toglie le castagne dal fuoco a Inzaghi e alla formazione nerazzurra trovando anche la complicità di Meret, con il portiere ospite non perfetto nella circostanza. Calhanoglu fa esplodere San Siro, che ritrova fiato e vigore dopo un primo tempo complicato da parte della ‘Beneamata’. Per il regista turco si tratta del quarto gol stagionale tra campionato e Champions League (mercoledì scorso era stato decisivo dal dischetto contro l’Arsenal), fondamentale per rimettere in pista un’Inter fino a quel momento in palese difficoltà.