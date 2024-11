Roma, Hummels è sempre più un caso: un club lo ‘scarta’

Il futuro di Mats Hummels resta in bilico: finora il difensore ha giocato appena ventitré minuti in Serie A

Tenuto sempre ai margini dall’ex tecnico della Roma Ivan Juric, per Mats Hummels si è profilata la possibilità di un clamoroso ritorno in patria.

In casa Roma tiene banco il caso relativo a Mats Hummels. L’esperto difensore tedesco, ingaggiato a inizio settembre dalla lista degli svincolati, doveva rappresentare un innesto di spessore per la compagine giallorossa, ma finora ha passato la maggior parte del tempo in panchina. Inclusa la sfida di ieri col Bologna, il giocatore campione del Mondo nel 2014 ha collezionato un solo gettone di presenza, per un totale di appena 23′ trascorsi in campo.

Una sola apparizione nella pesante sconfitta per 5-1 maturata sul campo della Fiorentina lo scorso 27 ottobre, con tanto di sfortunato autogol quattro minuti dopo il suo ingresso in campo per Mats Hummels, il quale il 4 settembre ha firmato un contratto annuale – dunque con scadenza al 30 giugno 2025 – con la società giallorossa.

Roma, futuro in bilico per Hummels: ‘scartata’ una squadra

Ecco perché, in vista della sempre più imminente sessione invernale di calciomercato, per Mats Hummels si parla di un possibile addio alla Roma. E magari anche all’Italia, dato che in patria si vocifera di un possibile ritorno al Borussia Dortmund.

“Mats mi ha scritto per primo dopo la vittoria contro il Lipsia” ha confessato il tecnico giallonero Nuri Sahin, confermando di avere un ottimo rapporto con il difensore classe ’88, stuzzicando la fantasia dei tifosi del Borussia Dortmund che sperano in un ritorno di un giocatore simbolo del club.

Ma come riportato dalla Bild, la dirigenza del Borussia Dortmund non avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di un ritorno di Mats Hummels, salvo clamorosi colpi di scena da qui a fine gennaio. Nelle scorse ore, invece, il nome dell’esperto difensore centrale di nazionalità tedesca è stata accostata ad alcuni club di Serie A, in particolar modo la Juventus, a caccia di un innesto per la retroguardia dopo il grave infortunio rimediato da Bremer.