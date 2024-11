Giallo Verona-Roma, il gesto di Hummels sfuggito alle telecamere

Verona-Roma, emozioni in campo e fuori: partita in cui si registra anche un ‘caso’ Hummels: il gesto del difensore tedesco che non era stato colto in diretta

Non poteva essere di certo una partita banale, quella tra Verona e Roma, per il momento particolare delle due squadre, la necessità di entrambe di fare risultato e di invertire la tendenza di una fase di stagione poco favorevole. Nonostante l’importanza della posta in palio, le due squadre si sono date da fare fin da subito per cercare la vittoria, tra occasioni, trame offensive, errori.

Non è mancata l’altalena di emozioni, con il Verona ad andare due volte in vantaggio e con la Roma a rimontare per due volte. Con annesse polemiche arbitrali per il 2-1 di Magnani, ma nonostante le difficoltà e gli sbandamenti i giallorossi non si sono persi d’animo e si sono rimessi a giocare. La squadra di Juric è sicuramente viva, pur essendo ancora lontana dall’essere perfetta e faticando a trovare equilibrio. Tra i tanti avvenimenti della partita, anche un episodio particolare legato a Mats Hummels, con un gesto sfuggito in diretta alle telecamere ma che è destinato a far discutere.

Verona-Roma, tensione Hummels: il gesto che spiazza Juric

Il difensore tedesco, innesto di fine mercato a parametro zero, era stato accolto come un colpo di grande esperienza e carisma. Ma le cose finora sono andate molto diversamente. L’ex Borussia Dortmund ha visto pochissimo il campo e il suo ingresso in campo con la Fiorentina è stato tragicomico, con una autorete dopo pochi minuti.

Quanto accaduto stasera aggiunge altri connotati di giallo alla sua esperienza capitolina fin qui, piuttosto misteriosa. Nel corso della trasmissione della gara con il Verona su ‘Sky Sport’, il telecronista ha spiegato che a un certo punto Hummels ha interrotto il riscaldamento, non per prepararsi ad entrare in campo ma per tornare negli spogliatoi. Non è chiaro il motivo per cui il centrale lo abbia fatto, si attendono delucidazioni sulla vicenda.