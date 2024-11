Hummels ai margini della Roma, via a gennaio: resta in Serie A

Mats Hummels in disparte per motivi non solo tattici e il tedesco si guarda intorno per gennaio: l’ipotesi in Serie A sarebbe clamorosa

La Roma di Juric fatica, stenta, fa pochissimi punti e non gioca bene. Ma se prima l’allenatore croato aveva l’alibi di essere sostanzialmente da solo al comando su una nave in tempesta che neanche conosce, in uno spogliatoio burrascoso, nelle ultime settimane stanno sparendo anche questi che pure restano corretti.

Perché le dichiarazioni positive, in cui fa i complimenti alla squadra per una “grande partita” o l’intensità “pazzesca” dopo pareggi o sconfitte, proprio non vanno giù ai tifosi. Così come non vengono digerite le continue esclusioni di Mats Hummels dall’undici titolare. Da quando è arrivato a Trigoria, a inizio settempre, ha messo insieme una mezz’ora scarsa nell’ultima parte di Fiorentina-Roma, con tanto di autogol che più beffardo non si poteva. Per il resto tabula rasa.

Eppure l’ex Borussia Dortmund, vicecampione d’Europa eletto miglior difensore della Champions solo pochi mesi fa, si è sempre allenato saltando forse un paio di sedute per una febbre. Juric ha provato a dare le sue spiegazioni, che per quanto discutibili avevano la base effettiva dell’onnipresenza di Ndicka in quello stesso ruolo. Con l’ivoriano rimasto a casa, però, a scendere in campo non è stato lui ma addirittura Cristante. E qui si sono scoperti definitivamente gli altarini, evidenziando un’esclusione che va ben oltre una fantomatica questione tattica. Qualche uscita sui social e non solo non è evidentemente piaciuta all’allenatore, che lo ha ormai messo ai margini.

E nel frattempo Hummels, che sta bene ma tra un mese farà 36 anni, a fine carriera non può permettersi di consumarsi in panchina. Soprattutto col suo status. Per questo si sta guardando intorno da qualche giorno ormai. In Germania se lo riprenderebbero un sacco di club, in Inghilterra si era parlato del West Ham. E in Serie A già in estate il Bologna lo aveva trattato, offrendogli la possibilità di giocare in Champions League. Ma in Italia c’è qualcun altro che potrebbe aver parecchio bisogno di lui, ovvero la Juventus che è a caccia di un difensore affidabile che sostituisca Bremer.

Juve, Giuntoli pensa a come sistemare la difesa: suggestione Hummels

È vero anzi verissimo che la nuova politica societaria dei bianconeri è quanto di più lontano dall’ingaggio di un calciatore di 36 anni. Ma Giuntoli dopo il mercato estivo faraonico deve centellinare le risorse, visto che fino a poco tempo fa non erano previsti interventi a gennaio.

Il tedesco sarebbe ovviamente pronto all’uso, integro fisicamente (l’ultimo infortunio serio lo ha avuto due anni fa e ha saltato meno di tre mesi), di enorme professionalità. A questo si aggiunge uno stipendio contenuto visto che alla Roma guadagna 2 milioni più bonus. Si inserirebbe subito e con tanti giovani il suo carisma e l’enorme esperienza farebbero più che comodo.

Nel caso in cui la Juve non dovesse trovare soluzioni migliori per compatibilità tecnica e finanziaria (per Skriniar, Dragusin o addirittura Tomori serve sborsare un bel gruzzoletto), la suggestione Hummels potrebbe non essere così assurda a gennaio. Va poi tenuto in considerazione anche l’eventuale prossimo allenatore della Roma, che difficilmente resterà Juric troppo a lungo avanti di questo passo. Ma certo in una situazione del genere, lo stesso difensore tedesco potrebbe decidere in ogni caso di spararsi le ultime cartucce in un altro contesto, magari in Champions, dopo aver ‘perso’ almeno tre-quattro mesi.