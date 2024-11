Juric non dimentica Verona: “Sono successe cose strane”. Poi l’annuncio su Hummels

L’allenatore giallorosso presenta Royale Union SG-Roma: le dichiarazioni prima del match di Europa League

La Roma torna subito in campo in Europa League dopo il nuovo pesante ko di Verona, che ha fatto scivolare ulteriormente i giallorossi in campionato. La squadra di Ivan Juric, però, è prima chiamata a risalire la classifica anche in Europa League.

A ‘Sky Sport’, l’allenatore dei giallorossi ha parlato così prima della sfida in trasferta sul campo del Royale Union SG: “Dybala e Dovbyk? Paulo sappiamo che lo dobbiamo gestire bene, Dovbyk ha passato brutti giorni con l’influenza. A Verona ha fatto un grande sforzo. Oggi noi dobbiamo vincere la partita, la mentalità è questa. Abbiamo bisogno di positività e ci siamo concentrati sul mettere a disposizione il massimo e di vincere”.

Ancora fuori Hummels: “È una scelta tecnica, penso sempre di mettere la squadra in campo che ha più possibilità di vincere e questa sera mi sento così. Bocciatura definitiva? No no, è una scelta tecnica per stasera”.

Royale Union SG-Roma, Juric: “A Verona cose strane, stasera è importantissima”

Juric si dice fiducioso nonostante l’ultima pesante sconfitta del Bentegodi sul campo dell’Hellas Verona: “Le ultime due partite sono state ottime, abbiamo giocato bene. Sono successe strane cose a Verona, con errori nostri ed arbitrali. La prestazione c’è stata come contro il Torino“.

“I ragazzi stanno dimostrando che vogliono fare bene. Stasera per noi è importantissima per uscire da questo momento. Quello che vedo durante gli allenamenti e ho visto durante le ultime due partite mi soddisfa. Adesso bisogna essere resilienti e forti, cercare di fare una grande prestazione e vincere”, ha concluso Juric. Infine sulla coppia di centrocampisti Kone-Le Fee: “Può diventare una bella coppia, giovane e fresca. Hanno davanti a loro un bel futuro. Speriamo per il club che continuino a crescere”.