Nuovo esonero, UFFICIALE: salta un’altra panchina, torna dopo un mese

La società decide per l’esonero, l’avvicendamento in panchina porta al ritorno dell’allenatore precedente dopo poche settimane: colpo di scena

La nuova sosta per le nazionali si pone come il momento ideale, per diversi club calcistici, per le riflessioni legate all’andamento in campionato e alla corrispondenza con gli obiettivi prefissati. Da questo punto di vista, per più di qualcuno il bilancio piange e infatti lo scorso weekend è già stato fatale a diversi allenatori, che hanno pagato con l’esonero.

Il primo a saltare è stato Luca Gotti a Lecce, sostituito da Marco Giampaolo. In Serie A, è toccato poi a Ivan Juric, che traballava da tempo sulla panchina della Roma ed è arrivato al capolinea perdendo in casa contro il Bologna. Per quanto concerne la panchina dei giallorossi, il club sta valutando le candidature di Mancini, Allegri, Ranieri ma anche di un profilo di allenatore dall’estero. Nel massimo campionato, ci sono altre situazioni delicate, anche se al Monza per ora viene data fiducia a Nesta nonostante l’ultimo posto in classifica. Nel frattempo, è saltata un’altra panchina, con un ritorno a sorpresa dopo circa un mese.

Cremonese, UFFICIALE l’esonero di Corini: torna Stroppa in sella

Dice addio ad Eugenio Corini la Cremonese, dopo aver scelto l’allenatore appena poche settimane fa. Per lui, è risultata fatale la sconfitta di sabato per 1-0 sul campo del Mantova.

Si trattava del secondo ko di fila, dopo quello incassato contro il Pisa. Corini era partito discretamente, con due vittorie, ma aveva poi raccolto solo un punto nelle successive tre gare. Lasciando comunque la squadra, in questo momento, al quinto posto in classifica con 18 punti, in piena zona playoff. Il club grigiorosso ha optato per il ritorno di Giovanni Stroppa, che era stato mandato via il 9 ottobre, dopo il pareggio casalingo contro il Bari. C’è adesso curiosità per capire se questa volta la società sarà soddisfatta della propria scelta. I lombardi ripartiranno in campo, tra due settimane, dal match interno da disputare contro il Frosinone.