Rimpianto Baroni, il Monza non cambia marcia: la scelta di Galliani sul futuro di Nesta | CM.IT

La squadra brianzola, domenica ancora ko in casa contro la Lazio, è ultima in classifica: la decisione del Ceo brianzolo sul futuro del tecnico

Zaccagni fa secco Turati, lanciando la Lazio al secondo posto in classifica dietro solamente al Napoli. I biancocelesti continuano nella loro striscia positiva e incassano i tre punti anche sul campo del Monza.

Niente da fare per il grande ex Alessandro Nesta, che deve metabolizzare la terza sconfitta consecutiva dopo le gare sfortunate (anche per dei controversi episodi arbitrali) contro Atalanta e Milan. La squadra brianzola resta così mestamente all’ultimo posto insieme al Venezia, con una classifica che non rispecchia le prestazioni fornite finora in campo da Pessina e compagni. Al Monza manca certamente qualcosa in termini di punti, visto quanto fatto vedere in queste prime dodici giornate di campionato, con i biancorossi che faticano a capitalizzare la mole di occasioni create (vedi ad esempio la gara contro il Milan). La squadra di Nesta ha ottenuto finora solo una vittoria sul campo del Verona e arriva alla sosta di novembre con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite di Serie A.

Panchina Monza, fiducia in Nesta: Galliani non cambia nonostante l’ultimo posto

Adriano Galliani ha sempre ribadito la fiducia nell’allenatore romano, che in estate è stato chiamato dal Ceo brianzolo con l’arduo compito di sostituire in panchina Palladino, che sta volando invece alla guida della Fiorentina.

Nonostante i risultati e la posizione non in linea con i programmi di inizio stagione, come appreso da Calciomercato.it la posizione di Nesta non è comunque la momento in discussione nei corridoio di Monzello. L’ex difensore rimane saldo al timone del Monza, incassando la fiducia di Galliani e della dirigenza biancorossa. L’esperto Ad brianzolo è fiducioso che la squadra nelle prossime settimane possa risalire in classifica e allontanarsi dalle zone caldissime della classifica. L’obiettivo del Monza è conquistare la terza salvezza di fila in Serie A e già alla ripresa del campionato dopo la sosta ci sarà un esame importante nella tana del Torino, in crisi nera dopo l’ennesima sconfitta nel derby contro la Juventus.

Intanto Nesta vuole uscire al più presto da questa situazione: “I segnali sono buoni, però le partite sono tutte simili. L’allenatore deve cercare il problema e capirlo in fretta – le parole ieri del tecnico in conferenza stampa – Sicuramente ci manca qualcosa e io personalmente devo analizzare le cose con lucidità”. Il Monza dopo la pausa dovrà cambiare marcia e riscattare il nuovo ko con la Lazio, allenata da quel Baroni a un passo proprio dai brianzoli questa estate (e considerando i risultati rimpianto di Galliani) prima dell’affondo del patron biancoceleste Lotito.