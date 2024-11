Sinner senza rivali alle Atp Finals, l’indizio fa sognare i tifosi

Il grande favorito per le Atp Finals di Torino è il nostro Jannik Sinner ed è emerso un nuovo indizio che ha fatto anche sognare ancora di più i tifosi

E’ in uno stato di grazia assoluto ed è il potenziale vincitore per tutti. Jannik Sinner si appresta a vivere una serie di giornate dall’altissimo tasso emozionale in quel di Torino. Ha la grande chance di vincere, finalmente, un grande torneo in Italia, dopo essersi fermato in finale lo scorso anno contro Novak Djokovic. Proprio il serbo, campione in carica, ha dato forfait e non potrà così difendere il titolo di campione.

Un potenziale pericolo in meno, dunque, per Sinner, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo per un 2024 vissuto a livelli altissimi. L’altoatesino ha recentemente dovuto rinunciare a Parigi-Bercy per un virus, ma la sua annata lo ha visto trionfare a Cincinnati, negli Us Open e a Shanghai, oltre che in Arabia nel torneo d’esibizione degli sceicchi, il Six Kings Slam.

Nella giornata di ieri sono stati sorteggiati anche i due gironi, composti da quattro tennisti cadauno. L’avversario più ostico sarà Medvedev, con il quale l’azzurro, però, ha un bilancio di perfetta parità nelle sfide Atp. A completare il riquadro ci saranno Fritz e De Minaur, che proveranno a fare uno scherzetto ai due favoriti.

Sinner favoritissimo, è Alcaraz il grande rivale

Sinner, però, resta in assoluto il potenziale vincitore anche per i bookmakers. GoldBet e Sisal lo quotano 2 e 2.5, merito di quanto visto fin qui dal numero 1 al mondo nel ranking Atp. Con tutto il pubblico di casa a sorreggerlo, solamente un passo falso clamoroso potrebbe portarlo ad una sconfitta prematura, addirittura prima della finale.

E a proposito di finale, chi potrebbe presentarsi all’ultimo atto del torneo, il prossimo 17 novembre, è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, da poco superato nella classifica assoluta e scivolato, dunque, al terzo posto, resta il secondo favorito dai pronostici. I bookmakers lo quotano 3 e sulla sua strada è uno il vero pericolo: Alexander Zverev. Più dietro, invece, Casper Ruud e Andrej Rublev.

Proprio Zverev ha soffiato allo spagnolo il secondo posto della classifica Atp grazie alla vittoria a Parigi-Bercy. Alcaraz sui campi duri indoor non si esprime al massimo delle sue potenzialità, ma lo stesso campo è più lento dello scorso anno e potrebbe acquisire qualche chance in più.

Zverev, dall’altra parte, è in un grandissimo periodo di forma, come dimostrato in Francia. Per lui le scommesse pagano da 6 a 9 volte la posta, resta dunque il terzo favorito per i pronostici. Solamente quarto, invece, Medvedev, che è da troppo che non riesce a trionfare in un torneo che conta. Per lui le quote oscillano tra gli 8 ai 12.