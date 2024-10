Sinner fa festa, niente da fare per Alcaraz: colpo di scena

Sinner può festeggiare, niente da fare per Carlos Alcaraz: il colpo di scena ha stupito anche i fan del tennista azzurro

E’ la rivalità più viva del tennis moderno. Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha tutti i crismi del dualismo tennistico che ci porteremo avanti per i prossimi anni a venire. Lo spagnolo è in vantaggio con 6 successi contro i 5 del tennista italiano nei precedenti l’uno contro l’altro, mentre in classifica è l’altoatesino ad essere avanti, occupando la prima posizione della classifica ATP.

Il calendario tennistico, intanto, prevedrà un tour de force di un mese pazzesco: dal 28 Ottobre al 3 Novembre saranno in programma i Masters 1000 di Parigi-Bercy. Dal 2 novembre al 9, invece le WTA Finals di Riyadh, dal 10 al 17 le ATP Finals di Torino ed infine, dal 19 al 24 novembre la fase finale della Davis Cup.

Sinner favorito, la frecciata ad Alcaraz è potente

Proprio sul torneo italiano è intervenuto Ivan Ljubicic. L’ex tennista bosniaco si è concentrato proprio sul dualismo tra Sinner ed Alcaraz, con una preferenza netta nei confronti dell’atleta italiano. Il commento sullo spagnolo ha fatto discutere i suoi sostenitori per la schiettezza nel corso dell’intervento per Sky Sport delle scorse ore.

“Sinner è strafavorito alle Finals di Torino, anche perché Alcaraz ancora deve convincermi a livello indoor. Il suo livello è altissimo all’aperto, ma quando gioca indoor soffre. A Torino ha sofferto molto lo scorso anno, soprattutto dal punto di vista mentale. Vediamo se le cose cambieranno”. Questo ha dichiarato Ljubicic, che ha quindi espresso perplessità nei confronti del classe 2003.

Lo stesso ex campione ha dichiarato, chi, secondo lui, è il vero rivale di Sinner per il torneo di Torino: “Se vogliamo cercare uno che si avvicini più a Jannik io direi Alexander Zverev. Ma Sinner, senza dubbio, è il grande favorito”. Zverev è il numero 3 al mondo ed è stato superato da Alcaraz proprio recentemente.

Il tedesco ha conquistato due volte in carriera il torneo che riunisce i migliori otto giocatori della stagione: la prima nel 2018 a Londra battendo in finale Novak Djokovic, la seconda nel 2021 a Torino superando invece Daniil Medvedev. Nelle prossime settimane capiremo chi riuscirà a trionfare qui in Italia. Lo scorso anno fu proprio Djokovic a trionfare, battendo Sinner in finale. Riuscirà l’italiano a far suo il torneo casalingo? E Alcaraz deluderà come previsto da Ljubicic o sorprenderà in positivo? L’appuntamento azzurro è alle porte.