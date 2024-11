Tegola Sinner, Atp Finals subito in salita per l’azzurro: il messaggio

Non arrivano buone notizie per Jannik Sinner a due giorni dall’inizio delle ATP Finals di Torino: il numero uno al mondo ha lanciato un chiaro messaggio

Inizieranno il prossimo 9 novembre le ATP Finals di Torino e per Jannik Sinner sarà la grande occasione di vincere il suo primo torneo ad altissimi livelli in Italia. Lo scorso anno, l’altoatesino è arrivato fino alla finale, dovendo poi arrendersi a Novak Djokovic. Quest’anno, dopo 2024 clamoroso che lo ha visto conquistare la vetta della classifica ATP, vuole riprovarci e non ha intenzione di sbagliare.

Dopo la rinuncia al torneo Parigi-Bercy per via di un virus, è l’ora di tornare in campo per Sinner, che è il grande favorito del torneo. Più di Zverev e del suo grande rivale Alcaraz, è l’azzurro che ha i favori del pronostico. Essere poi il padrone di casa, dà sì delle pressioni maggiori, ma lo porterà anche ad avere un supporto del pubblico ancora più ampio rispetto al solito.

ATP Finals di Torino, cambia il campo: brutta notizia per Sinner

A complicare, però, da subito l’avventura di Sinner a Torino è il cambiamento del campo dell’Inalpi Arena. Una novità che potrebbe portare a delle difficoltà non solo per il nostro tennista, ma anche per i suoi avversari. A parlarne è stato lo stesso Jannik nel corso di uno dei primi incontri con la stampa, che in questi giorni ha già raggiunto il capoluogo piemontese per raccogliere le parole dei protagonisti.

“Ancora ci stiamo abituando, il campo è diverso dall’anno scorso, un po’ più lento. Adesso c’è ancora qualche giorno per arrivare al top per la prima partita”. Concetto ribadito poi parlando a Sky: “Mi sto abituando a un campo un po’ più lento rispetto al passato. Ci alleniamo per trovare il giusto ritmo per disputare un buon torneo”.

Un campo più lento, dunque, è qualcosa ovviamente cambia. La pallina sarà meno veloce e quindi i colpi saranno meno rapidi. Si potrebbe procedere, dunque, a più scambi per fare punto, magari anche più lunghi e prolungati. In teoria si potrebbe andare incontro anche ad un maggior spettacolo, con un singolo punto che sarà combattuto ai massimi livelli.

Il campo più lento non rappresenta un danno incalcolabile per Sinner, che tendenzialmente riesce a giocare bene su ogni superficie, non trovando così un tappeto ostile. Sicuramente è più facile che questa novità inattesa, sposterà di più per altri tennisti. Alcaraz potrebbe essere più favorito da questa condizione, mentre potrebbe perdere qualcosa Fritz. Non resta dunque che attendere l’inizio del torneo e sperare che non costi caro all’azzurro.