“Lo escludo”, l’annuncio improvviso inguaia Sinner: i dettagli

Questa non ci voleva: arriva un annuncio improvviso che non farà di certo piacere a tutti i sostenitori di Jannik Sinner, oggi primo in classifica ATP

Jannik Sinner si è ripreso dal virus che gli ha impedito di completare il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Ora il tennista numero 1 al mondo dovrà concentrarsi sulle Finals di Torino, grandissimo appuntamento dove è padrone di casa. Dal 10 al 17 novembre andrà in scena il torneo, dove lo scorso anno l’altoatesino ha solamente sfiorato la vittoria, perdendo però in finale contro Djokovic.

A Parigi, intanto, ha vinto Alexander Zverev. Il tedesco aumenta così il distacco da Carlos Alcaraz, ora terzo, e si avvicina al nostro Sinner. Di lui ha parlato Dario Puppo, giornalista e telecronista esperto di tennis. “E’ uno dei migliori – ha dichiarato, per poi aggiungere – Ha detto che si sente tra i giocatori più potenti insieme a Sinner e Alcaraz: sicuramente non manca l’autostima“.

Sinner, nuova sfida contro Alcaraz e paragone con Federer: le parole fanno discutere

Intanto circolano dubbi su quando scenderà in campo Jannik Sinner nelle ATP Finals di Torino. Sarà in scena domenica 10 o il giorno dopo sul cemento dell’Inalpi Arena? Secondo Puppo potrebbero essere domenica, martedì e giovedì i giorni in cui si vedrà in campo il numero uno al mondo, perché i prezzi dei biglietti sono più cari proprio in quelle date.

“Voglio vedere la sfida tra Sinner e Alcaraz, anche già nel girone, magari due volte. Tenere appesi tre giocatori non ha molto senso (Ruud, de Minaur, Rublev, n.d.r.), se sapessero che Djokovic non andrà alle Finals non starebbero giocando i 250“. Ha poi aggiunto il telecronista di Eurosport, che è tornato a parlare anche della possibile squalifica di Sinner per doping.

“Ho detto che molti sostengono che l’eventuale, ma aggiungo io improbabile, squalifica si pensa dopo gli Australian Open. Calcolando i tempi si pensa che di norma, quando ci sono queste situazioni, si richiedano delle settimane per arrivare alla sentenza definitiva ed è logico pensare che Sinner possa giocare gli Australian Open senza sapere nulla”.

Jannik Sinner, intanto, è numero 1 del mondo da 22 settimane ed il sogno è quello di arrivare allo storico record di 237 settimane consecutive in testa alla classifica detenuto da Roger Federer. Sul tema Puppo ha concluso: “Lo escludo, con tutto il bene che voglio a Sinner. Magari i tre anni di Connors… Se Sinner vince da imbattuto le ATP Finals potrebbe arrivare a 4000 punti anche su Zverev: con un vantaggio del genere, per come è strutturata la ATP, non è facile da andare a riprenderlo”.