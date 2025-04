Milan, nome nuovo per la panchina: deciso il primo colpo estivo

Il Milan è pronto ad affondare il colpo per un nome a sorpresa per la panchina e si tratta di un importante colpo di scena. Può essere una importante svolta anche per il primo colpo estivo che possono piazzare i rossoneri.

I rossoneri sono alle prese con una fase cruciale della loro storia, dal momento che questa annata è stata un totale fallimento in tutto. Ogni errore possibile è stato commesso ed ora bisogna seriamente resettare il tutto e ripartire con un margine di errore che, per il prossimo anno, anche per non urtare ulteriormente la sensibilità dei tifosi, è ridotto ai minimi termini. In tal senso, per il Milan sarà fondamentale non sbagliare ancora la scelta dell’allenatore e per questo si stanno valutando solo profili di un certo livello. Ora, però, arrivano delle novità importanti.

In tal senso, i nomi che sono circolati fino a questo momento sono i soliti, tutti complicati per motivi differenti. Si parte da Roberto De Zerbi e da Antonio Conte, che solo un anno fa hanno dato avvio ai progetti rispettivamente con Olympique Marsiglia e Napoli e che non è detto che abbiano tutta questa voglia di abbracciare il progetto Milan. Discorso diverso, invece, per Maurizio Sarri, da tempo accostato ai rossoneri ma sul quale un vero affondo non è mai stato realizzato. In tal senso, adesso emerge un nome nuovo. E la notizia spiazza tutti.

Nuovo allenatore Milan: nome a sorpresa, porta il primo colpo

Stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, il Milan sta seguendo con grande interesse il nome di Vincenzo Italiano, che a Bologna ha confermato di essere uno straordinario allenatore. In questa stagione sta rasentando la perfezione ed i rossoneri sembrano intenzionati a puntare proprio su di lui per rilanciare il proprio progetto. Ed in tal senso il primo rinforzo potrebbe arrivare proprio dai felsinei.

Come raccontato da Calciomercato.it pochi giorni fa, il Milan sta seguendo con interesse il nome di Sam Beukema del Bologna, che piace e tanto anche ad Inter e Napoli e che potrebbe essere un valido argomento proprio per convincere Vincenzo Italiano a lasciare il Bologna ed a fare questo salto di qualità. Che poi, vista la differente situazione dei due club, potrebbe sembrare addirittura un passo azzardato.

L’accoppiata Italiano-Beukema potrebbe essere per il Milan un grandissimo doppio colpo ed anche un segnale da mandare alle altre concorrenti, che faccia capire che quanto accaduto in questa stagione è stato solo un episodio e di certo non la normalità.