Milan, gol e polemica a Cagliari: “Var spento”

La partita tra Cagliari e Milan regala subito emozioni, ma non mancano le polemiche: Var nel mirino dei tifosi

Come aveva annunciato Paulo Fonseca, la partita di Cagliari si è rivelata più difficile del previsto per il Milan, in svantaggio dopo pochi minuti.

È iniziata con ritmi alti, altissimi la sfida tra Cagliari e Milan, seconda gara del sabato e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, l’ultima prima della sosta di metà novembre. Dopo appena due minuti di gioco, infatti, il Cagliari di Davide Nicola è passato in vantaggio sul Milan.

A sbloccare il risultato è stato Nadir Zortea, esterno scuola Atalanta, a segno con un preciso tiro diagonale sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Nicolas Viola. Un gol bello e che ha fatto esplodere di gioia i tifosi rossoblu presenti sugli spalti dell’Unipol Domus, ma che ha anche scatenato non poche polemiche. Già, perché il portiere rossonero Mike Maignan sarebbe stato ostacolato da Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari in evidente posizione di fuorigioco e il quale, pur non toccando la sfera, avrebbe partecipato all’azione occupando la visuale dell’estremo difensore del Milan.

Cagliari – Milan, polemica Var all’Unipol Domus

Il condizionale è d’obbligo, perché le immagini tv non chiariscono l’effettiva posizione di Zito Luvumbo, il quale potrebbe essere stato tenuto in gioco dal giovane attaccante rossonero Francesco Camarda.

E così, subito dopo il gol della formazione sarda, su X sono piovute polemiche nei confronti dell’operato arbitrale e in particolar modo per la coppia composta da Aureliano e Di Paolo, designata al Var.

#CagliariMilan tutto regolare, purtroppo al var erano ancora al bar non pensavano di dover lavorare dopo pochi minuti pic.twitter.com/XpsR4y5Xno — Gipsy (@sergentequaglia) November 9, 2024

La posizione di #Luvumbo sul gol di #Zortea. Certamente impatta su #Maignan (che infatti si sposta per vedere il pallone), ma era fuorigioco?#CagliariMilan pic.twitter.com/riUqCuMfa2 — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 9, 2024

Luvumbo copre la visuale di Maignan sul gol di Zortea. Marelli: “Posizione di Luvumbo impattante su Maignan. Gol del Cagliari meritevole di approfondimento” #CagliariMilan — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) November 9, 2024

Il var di Aureliano non interviene sul fuorigioco di Luvumbo che non ha permesso a Maignan di vedere il tiro di Zortea. Niente di nuovo. #CagliariMilan pic.twitter.com/3DAT1fXB9H — Fabio Canazza (@Grasiento) November 9, 2024