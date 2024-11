DIRETTA Serie A, Cagliari-Milan 1-1: Leao trova il pari | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra i rossoblu di Nicola e i rossoneri di Fonseca in tempo reale

Il Milan fa visita al Cagliari in Sardegna nel secondo anticipo del sabato valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Da un lato i rossoneri di Paulo Fonseca, reduci dal grande successo in Champions League in trasferta contro il Real Madrid, vogliono dare seguito al successo di una settimana fa contro il Monza. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per riavvicinarsi alla zona alta della classifica in attesa di disputare la partita di recupero contro il Bologna. Dall’altro lato i rossoblu di Davide Nicola, che dovranno fare a meno degli squalificati Mina e Adopo, puntano invece ad ottenere un risultato positivo per interrompere la striscia di tre ko di fila rimediati contro Udinese, Bologna e Lazio con lo scopo di tenere a distanza la zona retrocessione. La gara sarà visibile in tv e in streaming su pc, tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. Un anno fa, sempre in terra sarda, i meneghini si imposero con il risultato di 3-1 in rimonta con i gol di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek dopo il vantaggio iniziale di Luvumbo. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Unipol Domus’ tra Cagliari e Milan live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cagliari-Milan

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Deiola; Zortea, Viola, Luvumbo, Piccoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda. Allenatore: Paulo Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: CLASSIFICA SERIE A: Napoli 25, Inter 24, Atalanta, Fiorentina e Lazio 22, Juventus 21, Milan** 17, Udinese 16, Bologna** e Empoli* 15, Torino 14, Roma e Parma* 13, Verona 12, Como* e Genoa* 10, Cagliari e Lecce* 9, Monza e Venezia* 8

* una partita in più

** una partita in meno