“In campo la Primavera”: Inter-Roma, il caos è totale

La morte di Papa Francesco ha creato problemi nel calendario di Serie A: il rinvio delle gare di lunedì a quest’oggi, con lo stop poi deciso dal Governo di tutte le attività sportive e del Coni per sabato, in occasione dei funerali del Pontefice.

Una situazione complicata in un calendario già ingolfato e che va ad intrecciarsi agli interessi delle singole società. Quelli dell’Inter, ad esempio, che sabato alle 18 avrebbe dovuto sfidare la Roma: un anticipo disposto in previsione della sfida Champions contro il Barcellona in programma mercoledì in Spagna. L’ipotesi di far disputare la gara tra nerazzurri e giallorossi domenica ha sollevato più di una polemica, con la società nerazzurra descritta come irritata e con le pressioni da parte del mondo del calcio per far disputare ugualmente la partita sabato, spostandola alla sera.

Una deroga per venire incontro agli interessi dell’Inter, che alla fine ha preferito rispettare il lutto per il Papa: la partita si giocherà domenica alle 15. In particolare sul caso è intervenuto anche il giornalista Giovanni Capuano che su X ha postato l’agenzia con le parole del Ministro Musumeci che annunciano lo stop alle partite di calcio: “C’è poco da fare: alla politica italiana il calcio sta sui maroni” il commento sarcastico.

Inter-Roma: “In campo la Primavera”

Un tweet che scatena le polemiche con tanti tifosi interisti che si riversano sotto per commentare e sfogare la loro insoddisfazione contro l’ipotesi di posticipare la partita a domenica, perdendo dunque un giorno di riposo in vista del match Champions.

Una società seria, con la Roma manda in campo la primavera — InterFanatic (@FanaticInter) April 22, 2025

“Spiegatemi perché domani si gioca che è lutto nazionale per 5 giorni?” scrive un utente ed un altro allarga il discorso: “Il problema non è il calcio ma l’ipocrisia che sta dietro certe decisioni”. Qualcuno sottolinea come non ci sia coerenza nel far giocare poi venerdì regolarmente Atalanta-Lecce, mentre c’è chi propone una soluzione drastica all’Inter per farsi trovare riposati al match con il Barcellona: “Una società seria con la Roma manda in campo la Primavera”.