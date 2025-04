L’Inter cambia pelle, doppio addio già deciso: conferma a sorpresa

Per i nerazzurri grande fermento quest’estate per il reparto offensivo: doppio addio già deciso, c’è una conferma a sorpresa

In lotta su tutti i fronti. Quando è così, diventa anche difficile pensare al futuro: l’Inter ha un finale di stagione al cardiopalma, in bilico tra il sogno di vincere tutto e l’incubo di restare completamente a mani vuoti.

Cosa accadrà si capirà nelle prossime settimane con il testa a testa con il Napoli in campionato e il doppio incrocio Champions con il Barcellona. Intanto però Marotta e Ausilio lavorano già alla squadra del prossimo anno, con un occhio anche al Mondiale per club. Lì dove potrebbe già vestire di nerazzurri Luis Henrique, per il quale gli ultimi contatti sono stati positivi. Si tratta sul prezzo ed intanto si valuta anche chi farà ancora parte della rosa il prossimo anno e chi, invece, può essere ceduto.

Molto sarà fatto nel reparto offensivo: Lautaro Martinez e Thuram sono i punti fermi, nelle idee della società, salvo proposte importanti, mentre gli altri tre attaccanti sono tutti in bilico. Arnautovic e Correa hanno il contratto in scadenza, Taremi ha reso molto al di sotto delle aspettative: che ne sarà di loro. Lo ha chiesto Calciomercato.it con un sondaggio su X: L’Inter potrebbe rivoluzionare l’attacco nel mercato estivo dietro il tandem dei titolarissimi Lautaro-Thuram: chi meriterebbe un’altra chance in nerazzurro?

Inter, Arnautovic può restare: scelta fatta

La scelta dei tifosi nerazzurri è ricaduta su Marko Arnautovic: l’austriaco, protagonista in positivo nell’ultimo scorcio di stagione, è stato votato come l’attaccante da confermare dal 37,2% di tifosi.

A sorpresa bocciatura clamorosa per Taremi, il meno votato di tutti con appena il 14%: l’iraniano paga una stagione molto negativa. Arrivato per essere l’uomo in più in attacco, ha finito per perdere posizioni nelle gerarchie di Inzaghi. Davanti a lui, almeno nel nostro sondaggio, c’è anche Correa con il 18,6% di voti. Infine, per il 30,2% dei votanti nessuno dei tre attaccanti meriterebbe la conferma dell’Inter: insomma, i nerazzurri dovrebbero completamente rivoluzionare il loro pacchetto offensivo dietro alla ThuLa.