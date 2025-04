Juventus, che fine ha fatto Alberto Costa? Rebus futuro, è solo la seconda scelta | CM.IT

Arrivato a gennaio a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes, il giovane esterno destro non ha praticamente mai giocato coi bianconeri

Per strapparlo alla concorrenza, il football managing director della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha dovuto sconfiggere la concorrenza di diversi club, alzando anche l’offerta economica per il suo cartellino.

Alla fine, Alberto Costa ha scelto la Juventus, che ha speso 12.5 milioni di euro più 2.5 milioni di bonus per accaparrarselo. L’unica operazione a titolo definitivo dei bianconeri nella sessione di mercato invernale, ma l’unico degli acquisti di gennaio che ha visto il campo col binocolo. Tre presenze in Serie A, nessuna da titolare, per un totale di novantasei minuti giocati, a cui vanno sommati i sei disputati in Coppa Italia, nei quarti di finale della competizione contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, poi vittorioso ai rigori. Da quel momento in poi, solo panchine per il giovane portoghese.

Di certo, si aspettava di avere maggiore spazio, ma anche l’esonero di Thiago Motta, che aveva avallato il suo acquisto, non lo ha aiutato. Con il nuovo allenatore Igor Tudor, infatti, zero minuti giocati e neanche mai il sentore di poterlo vedere in campo. Il 21enne, quando ha detto sì ai bianconeri, probabilmente si aspettava qualcosa in più, visto anche il lungo contratto firmato col club della famiglia Agnelli, fino al 30 giugno 2029. Un segnale di fiducia importante, ma alla prova del campo qualcosa è andato storto. E si pensa già a quello che potrebbe essere il suo futuro prossimo.

Juventus, Alberto Costa torna in Portogallo? Ecco come stanno le cose

Secondo i media portoghesi, tre club sarebbero pronti ad accogliere a braccia aperte il giocatore nativo di Santo Tirso: Sporting Clube de Portugal, Porto e Sporting Braga. In particolare, il primo aveva cercato di strappare Alberto Costa alla Juve già a gennaio, ma l’offerta bianconera convinse il Vitoria e il suo entourage. Adesso, si tratterebbe, ovviamente, di una possibilità in prestito. Ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per la società di Lisbona, Costa non è la prima scelta: in cima alla lista c’è Georgios Vagiannidis, 23enne terzino destro del Panathinaikos. Chiaramente, è ancora molto presto per parlare di situazione concrete e resta validissima l’opzione di un ritorno in Portogallo dello juventino, ma c’è da registrare anche la volontà di alcune squadre a lui accostate di sondare prima altre piste, tenendo Costa in stand by. Vedremo come evolveranno le cose nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.