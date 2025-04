Serie A: blitz per Kean, incontro e firma

L’attaccante della Fiorentina sta facendo molto bene e attirando l’interesse di diverse squadre. È stata presa una decisione molto importante

L’anno in corso può essere quello della consacrazione definitiva per Kean. Dopo i problemi avuti anche a causa di un carattere mai semplice, l’attaccante sta finalmente trovando quella continuità che fino ad oggi è mancata. Il classe 2000 è diventato il vero punto di riferimento della Fiorentina e i numeri lo dimostrano. Fino ad oggi sono 23 i gol e 3 gli assist in 39 partite, ma la possibilità di aumentare ancora di più il bottino c’è. Soprattutto la volontà dell’attaccante è quella di alzare un trofeo con la Viola.

Prestazioni che stanno attirando l’interesse di varie big. Si è parlato tanto di Barcellona, ma anche club italiani sono da tempo sulle sue tracce in ottica calciomercato estivo. Kean ha una clausola rescissoria di circa 58 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Dal giorno successivo bisognerà trattare con la Fiorentina e sappiamo come Commisso non è affatto un cliente facile. Intanto, però, dal Corriere dello Sport arriva un aggiornamento importante sul classe 2000.

Calciomercato: Kean resta in Serie A, accordo ad un passo

I club di Premier League e il Barcellona sono le prime squadre intenzionate a muoversi concretamente per Kean magari sfruttando la clausola rescissoria. Le big di Serie A potrebbero aspettare la seconda parte della sessione estiva considerata la volontà di abbassare il prezzo magari inserendo alcune trattative. Una situazione in continua evoluzione che rischia di essere comunque resa complicata dalla volontà della Fiorentina.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un incontro tra Commisso e Kean per discutere del futuro. L’obiettivo del presidente della Fiorentina è quello di eliminare nel minor tempo possibile la clausola rescissoria e blindare il proprio giocatore in vista della sessione estiva di calciomercato. L’esito del summit è stato positivo e per questo motivo c’è fiducia di proseguire con il classe 2000 di continuare insieme.

Poi naturalmente il calciomercato estivo è molto lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Kean è pronto al salto in una big, ma non ha intenzione di andare a forzare la mano. Ora la testa è rivolta a chiudere nel migliore dei modi la stagione, poi si penserà al futuro.

Nonostante le continue voci di calciomercato, l’obiettivo della Fiorentina è quello di riuscire a confermare Kean in rosa anche la prossima stagione.

L’incontro è stato positivo con Commisso e vedremo cosa succederà in futuro. Le sirene delle big italiane ed europee continueranno e molto dipenderà anche dalla volontà del classe 2000.