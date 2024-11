Milan, Fonseca crede ancora allo scudetto: “Non vogliamo perdere il treno”

Il Milan cerca continuità a Cagliari: si può approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli

La lotta scudetto è ancora aperta: lo sa bene Paulo Fonseca che non vuole sprecare la chance di accorciare la distanza dalla vetta della classifica.

Dopo la magica notte di Madrid, il Milan deve affrontare il Cagliari di Davide Nicola nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una partita tutt’altro che semplice per la squadra di Paulo Fonseca, a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella strappata contro il Monza prima del successo in Champions League sul campo del Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti.

Il tecnico rossonero Paulo Fonseca, nel prepartita di Dazn dall’Unipol Domus di Cagliari, ha avvisato i suoi: “Abbiamo parlato tanto dell’importanza di questa partita, sarà diversa da quella col Real Madrid. Arrivare dopo la buona prova di Madrid può essere pericoloso, servirà l’atteggiamento giusto per non vivere una serata difficile”.

Milan, Fonseca non vuole perdere il treno scudetto

“Il Cagliari è una squadra molto aggressiva in difesa” ha ricordato il tecnico rossonero, consapevole del fatto che la sua squadra dovrà “Fare una partita diversa da quella con il Real Madrid”.

Il tecnico portoghese non ha nascosto il desiderio di poter ancora lottare per lo scudetto, soprattutto nella giornata del big match tra Inter e Napoli che potrebbe consentire al Daivolo di accorciare la distanza rispetto alla vetta che – allo stato attuale – dista otto punti.

“Noi abbiamo bisogno di questa partita per non perdere il treno scudetto” ha dichiarato Fonseca che non ha usto giri di parole: “Giochiamo una gara importante per il nostro cammino. Il campionato è ancora lungo, ma non vogliamo lasciare più punti per strada”

Dopo il match in terra sarda, arriverà la terza sosta: “Per noi non sarà positiva visto che resteranno in pochi ad allenarsi”. Infine, sulla titolarità di Camarda: “Ha la testa giusta, è un grande professionista . Gli ho detto che deve fare quello che sa fare, gli ho spiegato cosa mi aspetto tatticamente ma è un ragazzo molto intelligente e lavora tanto per la squadra. Ho totale fiducia in lui”.