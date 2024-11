Un altro affare Juve-Milan: “Rapporti non idilliaci con Fonseca, Giuntoli offre il prestito” | ESCLUSIVO

Le ultime di calciomercato sulla possibile nuova operazione, in stile Kalulu, tra bianconeri e rossoneri. Ecco tutti i dettagli

Un altro possibile affare di calciomercato tra Juventus e Milan. Dopo quello Kalulu della scorsa estate che, almeno per il momento, ha come sorta di ‘vincitore’ Cristiano Giuntoli e dunque i bianconeri. Ricordiamo i termini ufficiali dell’operazione: prestito oneroso di 3,3 milioni di euro più opzione d’acquisto a 14 milioni, pagabili anch’essi in tre esercizi, e bonus per un massimo di 3 milioni.

Intervenuto a Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, Paolo Paganini ha fatto il punto sul possibile innesto nella difesa della Juve nella prossima finestra invernale. Giuntoli ha confermato l’arrivo di un rinforzo, del resto va sostituito Bremer che, a causa del grave infortunio, starà fuori per tutta la stagione.

“Giuntoli si sta muovendo a 360° – ha esordito il giornalista della ‘Rai’ ribadendo il forte interesse del Football director per il rossonero Tomori – Ci sono stati contatti per il centrale inglese, ma bisogna vedere come si dipanerà la sua situazione col Milan. Giuntoli aveva proposto un prestito, ma il club di Cardinale non intende accettare. Il dirigente bianconero si era inserito alla luce dei rapporti non idilliaci tra Tomori e Fonseca. L’obiettivo è quello di riproporre anche a Torino la coppia Kalulu-Tomori”.

Juventus, ostacolo ingaggio per Skriniar. E per Bertola “l’Inter è avvantaggiata”

Naturalmente per il difensore Juve si fanno anche altri nomi. Vedi quello di Skriniar, con tutti gli ostacoli del caso: “Il problema è l’ingaggio: 12 milioni l’anno con i bonus, quindi nel caso servirebbe un intervento del Psg – ha sottolineato Paganini – Ci sono altre piste, vedi Kiwior” che Motta conosce bene e del quale ha scritto Calciomercato.it. Idem di Dragusin, “Un po’ più defilato, ma che potrebbe rientrare in questa logica”.

In ottica futura c’è infine il nome di Bertola dello Spezia, il cui contratto scade a giugno. Ma Paganini dà l’Inter in pole: “I nerazzurri sono avvantaggiati se non altro perché hanno rapporti privilegiati con lo Spezia. Lì hanno Pio Esposito, ma è anche vero che è stato Motta a farlo esordire in Serie A. Bertola non rinnoverà ed è probabile che l’Inter possa fare questa operazione a gennaio, lasciandolo in prestito allo Spezia fino a giugno”.