Dribbling sulla Juve e le altre big: si complica il ritorno in Serie A | CM.IT

Il club bianconero, così come Napoli, Milan e Inter, sono a caccia di opportunità in vista della riapertura del mercato a gennaio

Poca voglia di parlare e via dritto sul pullman per tornare a Londra. L’Arsenal cade anche in Champions dopo le note dolenti in Premier League, uscendo sconfitta dal catino del Meazza nel big match contro l’Inter.

Ai nerazzurri basta il solito sigillo dal dischetto del cecchino Calhanoglu per conquistare tre punti di platino e volare tra le prime otto al momento della prima fase della competizione. Niente da fare per i ‘Gunners’ di Arteta, nonostante il forcing nella ripresa di Havertz e compagni. Il muro nerazzurro non crolla e l’Arsenal esce a mani vuote da San Siro. Non senza polemiche, con l’allenatore dei londinesi che ha puntato il dito contro l’arbitro Kovacs. Arteta è uscito scuro in volto dallo stadio, senza fermarsi con i giornalisti inglesi in zona mista. Oltre al tecnico spagnolo anche i giocatori non si sono fermati davanti ai microfoni, compreso Jakub Kiwior che è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina nella sfida contro l’Inter.

Calciomercato Juventus, strada in salita per Kiwior a gennaio

Ancora un’esclusione per l’ex Spezia, l’ennesima stagionale e in Champions League. Il difensore polacco non è mai sceso infatti in campo nelle quattro gare finora giocate dall’Arsenal in Europa.

Zero presenze dall’inizio e appena quattro spezzoni invece in campionato, mentre le uniche due partite da titolare Kiwior le ha collezionate in Coppa di Lega. Troppo poco per un difensore arrivato con altre credenziali e prospettive a Londra, con i ‘Gunners’ che hanno investito 25 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza delle big italiane nel gennaio 2023. Il classe 2000 sta valutando perciò la possibilità di andare a giocare con maggiore continuità altrove, se ovviamente la situazione non dovesse migliorare nei prossimi due mesi. Le italiane restano perciò con le antenne dritte in attesa di sviluppi, anche se al momento l’Arsenal non penserebbe di mettere sul mercato il nazionale polacco o avallare un’eventuale partenza in prestito fino al termine della stagione come appreso da Calciomercato.it.

Kiwior è nella lista di Giuntoli e Thiago Motta per rimpolpare la difesa della Juventus dopo il grave infortunio di Bremer, oltre a stuzzicare l’interesse anche di Napoli, Milan e Inter. Il difensore ex Spezia ieri sera ha lasciato San Siro senza rispondere alle domande sul suo futuro e, ad oggi, difficilmente lascerà l’Arsenal nella finestra invernale senza un’offerta importante.