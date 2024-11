Arteta al veleno dopo il ko con l’Inter: “C’è un pugno di Sommer, gara segnata dall’arbitro”

L’Arsenal esce sconfitto nel big match di Champions League contro i nerazzurri: il tecnico degli inglesi polemizza al termine della sfida

L’Arsenal perde anche al Meazza e prosegue nel suo periodo negativo. All’Inter basta il rigore trasformato dall’infallibile Calhanoglu per avere la meglio sui ‘Gunners’.

Mikel Arteta però non ci sta e sfoga tutta la sua rabbia per le decisioni arbitrali. Dito puntato senza troppi giri di parole contro l’arbitro rumeno Kovacs: “Ci sono delle decisioni che hanno segnato il punteggio finale. Sul rigore per l’Inter c’è una deviazione e il nostro giocatore era molto vicino al pallone – chiosa il tecnico dell’Arsenal in conferenza stampa – A inizio stagione ci era stato detto che episodi del genere non sarebbero stati classificati come rigori. Se quello però è rigore, allora devi fischiare sicuramente fallo anche per il pugno di Sommer in uscita su Merino. Quando ci sono queste decisioni purtroppo non possiamo fare niente e dobbiamo guardare avanti alla prossima partita”.

Arteta poi aggiunge al termine del match: “Il risultato è la cosa più brutta della serata, dovevamo segnare almeno due gol. Abbiamo dominato contro una grande squadra come l’Inter, in pochi sono riusciti a farlo, però alla fine conta solo il risultato e noi non siamo stati capaci di portare a casa i tre punti”.