PAGELLE E TABELLINO INTER-ARSENAL 1-0: Calhanoglu infallibile, Frattesi non è Barella

Il match del Meazza tra la squadra di Inzaghi e gli inglesi: top e flop della sfida di Champions League. Il rigore di Calhanoglu regala tre punti d’oro ai campioni d’Italia

Vittoria di platino per l’Inter nel big match della prima fase di Champions League contro l’Arsenal. Nella fredda serata del Meazza decide il rigore trasformato nel recupero del primo tempo dal cecchino Calhanoglu, malgrado l’ampio turnover iniziale operato da Simone Inzaghi.

Con il regista turco è un’altra musica a centrocampo e dal dischetto non sbaglia mai: 19 su 19 e 100% di trasformazione dagli undici metri. Dumfries fermato dalla traversa all’inizio, con l’olandese che nella ripresa salva sulla linea di porta sul corner velenoso di Saka. Il connazionale de Vrij e Bisseck murano gli assalti dei ‘Gunners’, che a parte Havertz non brillano dalle parti di Sommer. Taremi e soprattutto Frattesi, che fa arrabbiare Inzaghi, le note stonate nella vittoriosa serata dei campioni d’Italia.

INTER

Sommer 6

Pavard 6,5

De Vrij 7

Bisseck 7

Dumfries 7

Frattesi 5 (62′ Barella 6)

Calhanoglu 7,5 (71′ Asllani 6)

Zielinski 6,5 (62′ Mkhitaryan 6)

Darmian 6,5

Taremi 5,5 (79′ Dimarco SV)

Lautaro Martinez 6 (62′ Thuram 6)

Allenatore Inzaghi 7

TOP Inter: Calhanoglu 7,5 – Con il ‘maestro’ turco è un’altra storia e lo si nota anche nelle letture difensive davanti la difesa. Gestisce il traffico in mezzo, prova ad alta intensità per 70 minuti. La ciliegina sulla torta è l’ormai celeberrimo timbro dal dischetto: infallibile con la maglia dell’Inter, 19 su 19 in nerazzurro. Cecchino

FLOP Inter: Frattesi 5 – Un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Non graffia con i suoi proverbiali inserimenti e fa arrabbiare Inzaghi per i mancati raddoppi su Martinelli. Non è Barella e su certi palcoscenici si nota la differenza.

ARSENAL

Raya 6

White 5,5

Saliba 6

Gabriel 5,5

Timber 5,5 (82′ Zinchenko SV)

Saka 5,5

Merino 4,5 (46′ Gabriel Jesus 5)

Thomas Partey 5,5

Martinelli 5,5

Trossard 5 (82′ Nwaneri SV)

Havertz 6,5 (92′ Odegaard SV)

Allenatore Arteta 5

TOP Arsenal: Havertz 6,5 – Centravanti di manovra, apre spazi interessanti che i compagni non sfruttando a dovere. Alza in giri del motore quando arretra sulla trequarti e con una palombella velenosa per poco non trova l’incrocio dei pali. Prende un brutto colpo nel finale dopo lo scontro aereo con Bisseck.

FLOP Arsenal: Merino 4,5 – Mano galeotta e volontaria in area di rigore, che condanna l’Arsenal a una nuova sconfitta. La distrazione del campione d’Europa spagnolo, a conti fatti, costa carissima ai ‘Gunners’. Ritmo lento anche in mediana: Arteta lo tira fuori all’intervallo.

Il tabellino di Inter-Arsenal

INTER-ARSENAL 1-0

47′ rig. Calhanoglu

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi (62′ Barella), Calhanoglu (71′ Asllani), Zielinski (62′ Mkhitaryan), Darmian; Taremi (78′ Dimarco), Lautaro, Martinez (62′ Thuram). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bastoni, Buchanan Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Arsenal (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber (82′ Zinchenko); Saka, Partey, Merino (Gabriel Jesus), Martinelli; Havertz (92′ Odegaard), Trossard (82′ Nwaneri). A disposizione: Neto, Setford, Heaven, Kiwior, Jorginho, Lewis-Skelly, Sterling, Robinson. Allenatore: Arteta

Arbitro: Kovacs (Romania)

VAR: Dingert (Germania)

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Gabriel (A), Barella (I), Gabriel Jesus (A), Arteta (A, dalla panchina)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 7′; spettatori 75.222