Juventus, Giuntoli ha le idee chiare: svelato l’obiettivo di mercato

La Juventus ha le idee chiare sul mercato in entrata: a confermarlo è Cristiano Giuntoli

Tra due mesi inizierà la sessione invernale di calciomercato e in casa Juventus sono ben delineate le priorità da seguire a gennaio.

Mancano due mesi all’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma in casa Juventus è inevitabile pensare già alla campagna invernale di acquisti. Una sessione di “riparazione” che potrebbe rivelarsi importante per la squadra di Thiago Motta che in questo momento avrebbe bisogno di due innesti, ovvero un difensore centrale e un attaccante in virtù degli infortuni di Gleison Bremer e Arek Milik, entrambi alle prese con lunghi stop.

Due situazioni chiaramente monitorate dalla società come confermato dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita tra Udinese e Juventus: “L’infortunio di Bremer è stato sicuramente pesante, anche se devo dire che abbiamo delle valide alternative. Con molto giocatori infortunati abbiamo avuto il problema di dover gestire gli sforzi, giocando tante partite siamo stati meno brillanti in alcune circostanze”

Juventus, Giuntoli svela la strategia di mercato

“Se prenderei un difensore centrale o un attaccante? Un difensore centrale” ha confessato Cristiano Giuntoli che ha poi provato a sviare il discorso: “Ora è presto per parlare di mercato, a gennaio succedono tante cose. Per ora non ci stiamo muovendo”.

Insomma, la priorità resta quella di ingaggiare un difensore e non un vice Vlahovic: “Al posto di Vlahovic abbiamo la possibilità di far giocare altri ragazzi, anche Nico Gonzalez che ora è fermo da un po’, ma anche Yildiz e Milik potrà dare una mano quando tornerà”.

Per quanto riguarda la difesa, sono già emersi diversi potenziali obiettivi di mercato per la Juventus. Accostati al club bianconero Milan Skriniar, in uscita dal Paris Saint-Germain, ma anche l’ex bianconero Radu Dragusin che potrebbe tornare a giocare per la Juventus dopo la cessione al Tottenham. Due piste importanti, ma comunque difficili per Cristiano Giuntoli che proverà a non farsi trovare impreparato quando inizierà la sessione invernale di calciomercato.