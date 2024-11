DIRETTA Serie A, Udinese-Juventus 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

Seconda sfida del sabato tutta bianconera, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, tra l’Udinese e la Juventus

Dopo la gara delle 15 tra il Bologna di Italiano e il Lecce di Gotti, è tempo di scendere in campo anche per la Juventus che, per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, fa visita all’Udinese: una partita tutta a tinte bianconere.

I padroni di casa, guidati in panchina da Kosta Runjaic, sono una delle sorprese più liete di questo campionato e, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno patita sul campo del Venezia di Eusebio Di Francesco in rimonta, da 0-2 a 3-2 con un uomo in meno, sono alle soglie della zona Europa con 16 punti, solo due in meno degli avversari di giornata. Gli ospiti bianconeri dell’allenatore Thiago Motta, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio, il terzo nelle ultime cinque partite, casalingo contro il Parma di Fabio Pecchia: 2-2 il risultato finale, reti della Juve di Weston McKennie e Timothy Weah, seconda realizzazione consecutiva per l’americano dopo quello contro l’Inter campione in carica di Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del ‘Bluenergy Stadium’ di Udine.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-JUVENTUS

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 25, Inter 21, Atalanta, Lazio e Fiorentina 19, Juventus 18, Udinese 16, Bologna** 15, Milan* e Torino 14, Roma 13, Bologna* 12, Empoli 11, Como, Cagliari, Parma e Verona 9, Monza, Venezia e Lecce** 8, Genoa 6.

*una partita da recuperare

** una partita in più