“L’offerta folle” per Vlahovic: Giuntoli prende il sostituto a zero | ESCLUSIVO

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista anche Dusan Vlahovic. La permanenza del serbo è incerta

Nel programma ‘Juve Zone’, in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, si è parlato molto anche di Dusan Vlahovic. Il serbo è sempre in discussione, nonostante un primo scorcio di stagione positivo dal punto di vista numerico (8 reti tra Serie A e Champions). A pesare sul giudizio i diversi gol sbagliati, ultimo quello col Parma.

“È lecito farsi qualche domanda su Vlahovic, certamente non è l’attaccante ideale per Thiago Motta, ma la verità credo stia nel mezzo – esordisce Franco Leonetti, giornalista di fede bianconera – Il serbo non sarà mai Haaland, ma la squadra dovrebbe sicuramente rifornirlo di più. Anche col Parma mi sembra che l’unica vera imbeccata per lui sia quella di Conceicao“.

“Secondo me anche a livello di cucitura del gioco ed impostazione è un po’ migliorato – aggiunge Leonetti a ‘Juve Zone’ – il centravanti della Juventus deve però essere uno come Higuain, un fuoriclasse in grado di fare tutto e Vlahovic ne è un lontano parente”.

Giuntoli è al lavoro per il rinnovo di Vlahovic, in scadenza a giugno 2026. Ma per la fumata bianca occorre il sì del numero 9 alla ‘spalmatura’ del suo ricco stipendio, 10 milioni netti quest’anno e 12 l’anno prossimo: “Mi risulta che lui voglia assolutamente restare alla Juventus – rivela Leonetti – Ricordo però una cosa: nel 2023 Allegri avrebbe fatto a meno di Vlahovic per Lukaku. Quindi, intanto devi rinnovarlo, poi se arriva l’offerta folle bene, ma i numeri li abbiamo visti: lui non sta facendo così male”.

Juventus, David a zero per giugno: almeno un difensore a gennaio, Dragusin ‘insidia’ Skriniar

Jonathan David potrebbe affiancare Vlahovic l’anno prossimo, oppure raccoglierne l’eredità in caso di cessione dell’ex Fiorentina. Giuntoli si sta muovendo per l’attaccante canadese, suo ‘pallino’ fin dai tempi del Napoli, il cui contratto col Lille scade a giugno. La concorrenza, pure dell’Inter, rappresenta l’ostacolo principale.

Per Leonetti, la Juve deve tuttavia intervenire sul mercato già a gennaio: “Doveroso prendere un attaccante e un difensore“. L’attaccante non può essere David – “che piace da sempre” – perché il club di Exor non ha più posti extraUE. Occhio allora a Lucca dell’Udinese: “Ma devi pagarlo, soprattutto a gennaio… Bonny? È un titolare del Parma”.

Per quanto riguarda la difesa, dove c’è l’urgenza di sostituire Bremer viste anche le pessime condizioni di Danilo, è emerso il nome dell’ex Dragusin adesso ai margini del Tottenham, mentre continua a circolare quello di Skriniar: “La Juve ha fatto un sondaggio. un’operazione difficile che però può servire per portare a termine la stagione