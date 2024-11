Caso Danilo: c’è un nuovo dettaglio sull’addio | ESCLUSIVO

La Juventus è alle prese con il caso Danilo, enormi difficoltà per il difensore brasiliano: l’addio a gennaio è una possibilità, ecco gli scenari di mercato

Una brutta serata, per la Juventus, quella del 2-2 casalingo contro il Parma. Un match che ha confermato tutte le difficoltà attuali dei bianconeri, che non riescono in questo momento a trovare i giusti meccanismi e la giusta continuità di gioco. Difficoltà che riguardano un calciatore su tutti, vale a dire Danilo, che sta vivendo un avvio di stagione da incubo.

Ancora una volta, il difensore brasiliano è finito nell’occhio del ciclone per le sue responsabilità nelle offensive avversarie, andando in crisi in diversi momenti. E il battibecco di Danilo con Gatti è diventato virale, a simboleggiare la mancanza di riferimenti attuali nella retroguardia bianconera, accentuata dalla grave assenza di Bremer. Che ha aumentato gioco forza il minutaggio dello stesso Danilo e dunque messo in evidenza quelli che sono i suoi limiti in questo momento.

Criticità che partono da lontano e dalla troppa differenza esistente tra le sue caratteristiche e quelle ritenute ideali da Thiago Motta per la sua interpretazione della fase difensiva. Così, si vede un Danilo in difficoltà in quasi tutti i fondamentali, nel posizionamento, nella corsa, nelle giocate. E a questo punto, l’addio potrebbe avvenire non soltanto a fine stagione, per la scadenza del suo contratto, ma già prima.

Calciomercato Juventus, Danilo out: i profili nel mirino di Giuntoli

Un’eventualità, quella della partenza a gennaio, che inizia a farsi più concreta. La Juventus, in particolare, deciderebbe per l’addio di Danilo a fronte di determinate condizioni.

Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, ricevere un’offerta che permetterebbe di monetizzare qualche milione di euro, risparmiando poi sul corposo ingaggio del giocatore, darebbe effettivamente il ‘la’ alla cessione e dunque a un secondo colpo in difesa da parte di Giuntoli per gennaio, dovendo già rimpiazzare Bremer.

Da questo punto di vista, si cercano soprattutto difensori pronti. Come potrebbero esserlo Skriniar o Beukema, anche se nel secondo caso i rapporti con il Bologna sono problematici. La Juventus potrebbe in ogni caso cercare occasioni sia in Italia che all’estero, magari approfittando di qualche profilo in uscita da top club europei.