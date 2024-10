“Ma dov’eri?”: Danilo-Gatti, è ‘scontro’ durante Juventus-Parma

Danilo contro Gatti dopo il secondo vantaggio del Parma realizzato da Sohm a poco più di 5 minuti dall’intervallo

Nel calcio di oggi, delle diecimila telecamere nello stadio pronte a pizzicare qualsivoglia episodio di una partita, non poteva passare inosservato quello con protagonisti Danilo e Gatti. Soprattutto il secondo, andato ‘contro’ il compagno di squadra e di reparto dopo il 2-1 del Parma (sarà poi anche il risultato finale) realizzato da Sohm a poco più di 5 minuti dall’intervallo.

Come mostrano le immagini, dopo che il pallone è finito in rete il brasiliano va a muso duro contro Gatti, chiedendogli con evidente stizza: “Ma dov’eri?”. Il video sta spopolando sui social, del resto il momento per i bianconeri è pessimo (due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre) e Danilo è uno dei calciatori più in tendenza della squadra di Thiago Motta.

In tendenza perché le ultime prestazioni del brasiliano, tornato titolare di recente grazie soprattutto al ko di Bremer e dopo un inizio di stagione vissuto ai margini, sono state a dir poco negative. Pure ieri è risultato tra i peggiori in campo, con Calciomercato.it che gli ha rifilato un 4,5. Lo stesso voto dato a Vlahovic, il flop dell’amarissima serata della Juve: “(…) Nella ripresa non si sblocca dal torpore e si eclissa, senza quasi mai spaventare Suzuki: fantasma“.

Danilo verso l’addio alla Juventus

A meno di clamorose sorprese i prossimi mesi saranno anche gli ultimi di Danilo alla Juventus. Il brasiliano è in scadenza di contratto, ma il rinnovo scatterebbe in automatico qualora giocasse il 50% delle partite stagionali.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, l’ex City vorrebbe eliminare tale clausola, in modo da avere totale libertà nella scelta del proprio futuro. Così anche lo stesso club potrà decidere in completa autonomia se confermare o meno il calciatore. Le trattative sono in corso.

Danilo potrebbe tornare a casa, in Brasile, dove ad aspettarlo ci sarebbe soprattutto il Flamengo, oppure prendere in considerazione – in caso di offerte importanti – un trasloco in Arabia Saudita.