PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-PARMA 2-2: bomber Weah, fantasma Vlahovic

Pagelle, voti e tabellino di Juventus-Parma, match dell’Allianz Stadium valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Ancora un pareggio casalingo per i bianconeri: McKennie e Weah salvano Thiago Motta

La Juventus soffre di ‘pareggite’ e manca ancora la vittoria all’Allianz Stadium di fronte a un ottimo Parma, per due volte in vantaggio con capitan Delprato e Sohm.

Gli americani Weah e McKennie tengono a galla Thiago Motta, a nulla serve l’assalto finale dei bianconeri che anzi rischiano grosso sul contropiede del neo entrato Charpentier: decisivo Di Gregorio nell’occasione. Serataccia per Vlahovic, Yildiz e Koopmeiners non lasciano il segno subentrando a gara in corso. Juve fischiata all’intervallo, Napoli e Inter scappano in classifica.

JUVENTUS

Di Gregorio 7

Cambiaso 6

Gatti 5,5

Danilo 5

Cabal 5 (59′ Savona 6)

Locatelli 6,5

Thuram 6 (84′ Fagioli SV)

Conceicao 6,5

McKennie 6,5 (70′ Koopmeiners 5,5)

Weah 7 (59′ Yildiz 6)

Vlahovic 4,5

Allenatore: Thiago Motta 5

TOP Juventus: Weah 7 – Nuovamente a segno, ancora un guizzo da bomber di razza per il figlio d’arte dopo la rete firmata nel Derby d’Italia contro l’Inter. In più, scodella sulla testa del connazionale McKennie il cross del primo pareggio bianconero.

FLOP Juventus: Vlajovic 4,5 – Macchinoso a dir poco, nella prima frazione è poco coinvolto dai compagni anche per demerito suo. Nella ripresa non si sblocca dal torpore e non impensierisce quasi mai Suzuki nell’area ducale: fantasma.

PARMA

Suzuki 6,5

Delprato 7

Hainaut 6,5

Balogh 6

Coulibaly 5

Keita 5,5 (46′ Hernani 5,5 – 74′ Camara SV)

Bernabè 7

Man 6,5 (84′ Cancellieri SV)

Sohm 7

Mihaila 6,5 (68′ Almqvist 6,5)

Bonny 6 (68′ Charpentier 4,5)

Allenatore: Pecchia 6,5

TOP Parma: Bernabè 7 – Il migliore della squadra di Pecchia insieme a capitan Delprato. Primo tempo di assoluto livello: geometrie, idee e polmoni per il gioiello del Parma. Cala leggermente nella ripresa, ma conserva la giusta lucidità nel convulso finale.

FLOP Parma: Charpentier 4,5 – Fa subito rimpiangere Bonny dopo il suo ingresso in campo. Ha la palla del colpaccio, ma la spreca malamente facendosi murare da Di Gregorio.

Il tabellino di Juventus-Parma: Danilo fa ancora danni, brilla Bernabè

JUVENTUS-PARMA 2-2

3′ Delprato (P); 31′ McKennie; 38′ Sohm (P); 50′ Weah

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal (59′ Savona); Locatelli, Thuram (84′ Fagioli); Conceicao, McKennie (70′ Koopmeiners), Weah (59′ Yildiz); Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Rouhi, Gil Puche, Adzic, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Hainaut, Balogh, Coulibaly; Keita (46′ Hernani – 74′ Camara), Bernabè; Man (84′ Cancellieri), Sohm, Mihaila (68′ Almqvist); Bonny (68′ Charpentier). A disposizione: Chichizola, Corvi, Leoni, Di Chiara, Osorio, Valenti, Estevez, Valeri, Haj. Allenatore: Pecchia

Arbitro: Zufferli (sez. Udine)

VAR: Abisso

Ammoniti: Vlahovic (J), Conceicao (J)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 40.809