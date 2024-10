Juventus sotto e in difficoltà: arrivano i primi fischi per Thiago Motta

Prestazione negativa per la Juventus dopo il primo tempo del match casalingo contro il Parma: arrivano i fischi da parte del pubblico bianconero

Juventus sotto a sorpresa contro il Parma alla fine del primo tempo del turno infrasettimanale di campionato, valido per la decima giornata di Serie A.

Parma senza timore all’Allianz Stadium e meritatamente in vantaggio all’intervallo, grazie alle reti firmate da Delprato e Sohm. Nel mezzo l’incornata di McKennie, che per qualche minuto aveva riequilibrato le distanze per i bianconeri. Juve in difficoltà nelle retrovie sulle scorribande dei ducali, pericolosi anche in altre circostanze dalle parti di Di Gregorio. Capitan Danilo è ancora una volta tra i peggiori, ma è tutta la linea difensiva dei padroni di casa a soffrire le ripartenze del Parma. Gol di McKennie a parte, inoltre, la Juve sta faticando (e non è la prima volta all’Allianz Stadium) a creare occasioni da rete, con un Vlahovic per il momento poco coinvolto.

Il pubblico di fede bianconera supporta la squadra, ma si spazientisce un po’ dopo il secondo vantaggio degli ospiti a opera di Sohm e dalle tribune dell’Allianz Stadium per la prima volta in stagione arriva qualche fischio per l’undici di Thiago Motta al termine della prima frazione. Nella ripresa servirà decisamente un’altra Juventus per ribaltare il risultato e portare a casa i tre punti.