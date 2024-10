Juventus senza difesa: il nuovo colpo di Giuntoli a gennaio

La Juve sta faticando maledettamente senza Bremer: Giuntoli corre ai ripari, in arrivo un nuovo difensore nel mercato di gennaio

Juventus indifendibile e in particolare nel primo tempo in balia del Parma all’Allianz Stadium. I bianconeri soffrono maledettamente le ripartenze dei ducali, che anche nel finale sfiorano il colpaccio dopo il doppio vantaggio con Delprato e Sohm.

Gli americani McKennie e Weah rimettono in carreggiata la squadra di Thiago Motta, ma non basta per evitare il sesto pareggio nelle prime dieci gare di campionato. C’è anche un mal di casa per la Juve, che ha vinto solo contro Como e Lazio finora in campionato. I bianconeri hanno pagato a caro prezzo ieri l’assenza di Kalulu, a riposo per tirare il fiato visto il calendario fitto di impegni, con l’inedita coppia Danilo-Gatti subito in difficoltà di fronte ai talentosi attaccanti del Parma. L’ex difensore del Milan è diventato in poco tempo un tassello indispensabile per Thiago Motta, senza dimenticare ovviamente il grave infortunio rimediato a inizio mese nella trasferta di Champions League a Lipsia di Bremer. L’assenza del ‘muro’ brasiliano sta pesando e non poco nell’economia del gioco bianconero e i numeri parlano chiaro negli ultimi match.

Calciomercato Juventus, colpo a gennaio in difesa: tutti gli obiettivi di Giuntoli

Nelle prime sette gare con Bremer la Juventus ha subito un solo gol, sono ben 10 invece le reti incassati dall’undici di Thiago Motta nelle sei partite senza l’ex centrale del Torino.

Un vuoto pesantissimo nelle retrovie per Thiago Motta, che fino a gennaio dovrà fare di necessità virtù in attesa della riapertura del mercato. Quasi certamente arriverà un nuovo difensore alla Continassa, come affermato a più riprese dal Dt Giuntoli. Non si è ancora entrati nel vivo delle trattative, ma sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera in vista della finestra invernale. Si punterà su un profilo low cost o in prestito, con il nome di Skriniar (riserva di lusso al PSG) a intrigare e non poco la ‘Vecchia Signora’. Sempre a titolo temporaneo non tramonta l’ipotesi Kiwior, mentre in Serie A l’alternativa a basso costo corrisponde al nome di Ismajli. Più complicate invece le piste che portano a Tah e Boscagli, in scadenza a giugno ma che difficilmente Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven lascerebbero partire a metà stagione per meno di 15 milioni di euro.

Servirebbe infine un investimento ancora più importante per Bijol, pezzo pregiato dell’Udinese e prossimo avversario della Juve nell’anticipo di sabato in terra friulana.