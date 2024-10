Giuntoli fiuta il colpo: l’assist di Luis Enrique per la Juventus

La Juventus al lavoro per rimpolpare la rosa di Thiago Motta nel mercato di gennaio: occhio alle novità che potrebbero arrivare da Parigi per la ‘Vecchia Signora’

Coperta corta in attacco per la Juventus, che per il momento dispone del solo Dusan Vlahovic come centravanti di ruolo nel reparto avanzato.

Arkadiusz Milik rimane infatti ancora ai box per infortunio dopo le complicazioni per l’intervento al menisco del ginocchio dello scorso giugno, che hanno costretto il polacco a una nuova operazione nelle scorse settimane. L’ex Napoli e Marsiglia non rientrerà prima di fine dicembre e Thiago Motta davanti è stato sempre costretto finora a schierare Vlahovic dal primo minuto, senza l’opportunità di far rifiatare il bomber serbo. A partita in corso l’allenatore della Juve ha provato soluzioni alternative, come ad esempio il baby Mbangula nella fase decisiva dell’ultimo Derby d’Italia pareggiato in rimonta a San Siro contro l’Inter. In precedenza inoltre anche Nico Gonzalez, Weah e Yildiz (per caratteristiche ritenuto il più adatto ad agire da prima punta) si erano alternati per sostituire Vlahovic durante la gara.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani riserva di lusso al PSG: occasione per Giuntoli

Oltre a un difensore dopo il grave infortunio di Bremer, la dirigenza bianconera è a caccia di un nuovo attaccante nella casella di vice Vlahovic per la finestra invernale.

La Juve prima valuterà le condizioni di Milik quando il polacco farà ritorno in campo e poi agirà di conseguenza nel reparto offensivo di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli gioca su più tavoli e un pallino del capo dell’area tecnica è Kalimuendo del Rennes, che potrebbe arrivare a Torino in prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato a fine stagione. La ‘Vecchia Signora’ prende in considerazione un’opzione low cost e un’opportunità sul mercato può essere rappresentata da Jovic, in uscita dal Milan. Tra le occasioni, inoltre, potrebbe figurare anche Kolo Muani, riserva di lusso in questa stagione al Paris Saint-Germain. Il nazionale francese ha perso credito nelle gerarchie di Luis Enrique, collezionando finora soltanto tre presenze da titolare in tutte le competizioni e 2 reti sotto la Tour Eiffel. Strano il caso dell’ex Eintracht Francoforte (pagato oltre 90 milioni nell’estate 2023), titolare al contrario con la Francia del Ct Deschamps nelle ultime gare di Nations League.

Kolo Muani ha poco spazio al PSG e, stando al quotidiano ‘L’Equipe’, potrebbe valutare la possibilità di lasciare Parigi già nel mercato di gennaio se le cose non dovessero cambiare nelle prossime settimane. Diversi top club sono pronti così a drizzare le antenne per l’attaccante classe ’96 e tra queste potrebbe figurare anche la Juventus.