Juventus-Inter non è finita: il piano di Giuntoli per blindare il colpaccio

La Juventus a caccia di un attaccante per il mercato di gennaio: c’è un nome sempre presente nella lista del Dt bianconero Giuntoli

Non è un mistero il debole di Cristiano Giuntoli per Jonathan David, attaccante che l’attuale responsabile dell’area tecnica della Juventus segui fin dai tempi del Napoli.

Anche perché un attaccante come David alla Juve servirebbe eccome in questo momento, considerando che l’attacco dei bianconeri per il momento è tutto sulle spalle di Dusan Vlahovic a causa del lungo stop per infortunio di Milik. Peccato però che il canadese non sia eleggibile a gennaio per la ‘Vecchia Signora’, visto che la società bianconera non avrà slot liberi alla riapertura del mercato. Tutto rinviato quindi a giugno per l’attuale bomber del Lille, protagonista anche martedì sera in Champions League con la doppietta che ha messo la tappeto l’Atletico Madrid. Oltre alle qualità del giocatore, David intriga e non poco la dirigenza della Continassa per la sua situazione contrattuale perché a fine stagione si svincolerà dal sodalizio francese.

Calciomercato Juventus, Kalimuendo resta in prima fila per l’attacco

David infatti è in scadenza contrattuale a non prolungherà l’accordo con il Lille. Normale che le big d’Europa siano sulle sue tratte e la Juventus dovrà battagliare con diverse concorrenti, compresa la rivale Inter con la quale i bianconeri hanno dato vita ad un derby d’Italia rovente, terminato con un pirotecnico 4-4.

Giuntoli dovrà così fiondarsi su altri obiettivi per gennaio, fermano restando che prima di un’eventuale offensiva verranno valutate le condizioni di Milik, che tornerà a disposizione di Thiago Motta a fine dicembre. La squadra bianconera sta faticando in fase di realizzazione e c’è la necessità di rimpolpare comunque il reparto avanzato del tecnico italo-brasiliano alle spalle di Vlahovic, con il serbo che fuori dal campo è alle prese con le trattative per il rinnovo di contratto. L’ex tecnico del Bologna sogna di poter riavere nuovamente ai suoi ordini Zirkzee, che sta faticando al Manchester United e che potrebbe arrivare in prestito sotto la Mole. Per Lucca invece l’Udinese chiede dai 20 ai 25 milioni di euro, somma che la Juve non vorrebbe sborsare nel mercato invernale. Mentre l’occasione low cost porterebbe a Jovic, fuori dai piani del Milan e di Fonseca.

Inoltre Giuntoli tiene sempre d’occhio con particolare interesse Arnaud Kalimuendo del Rennes, già in orbita Juve nell’ultima finestra estiva. Il Dt bianconero per l’assalto al baby francese penserebbe a una formula creativa: prestito con riscatto fissato la prossima estate. Lavori in corso alla Continassa per il nuovo attaccante di Thiago Motta.