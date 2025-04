Calciomercato, prendono Kolo Muani in Serie A: addio Juve

Una svolta decisiva per il futuro di Kolo Muani pronto a dire addio alla Juventus. Può restare in Serie A: spunta il top club italiano, la soluzione immediata

La dirigenza bianconera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione. Kolo Muani è pronto a salutare la Juventus: spunta un nuovo intreccio decisivo in Serie A. L’attaccante francese è voglioso di una nuova sfida per il prosieguo della sua carriera: ormai ci siamo.

La dirigenza bianconera è al lavoro per allestire una rosa competitiva in ottica futura, ma l’attaccante francese Kolo Muani è pronto a salutare subito la Juventus. Arrivato a gennaio dal PSG, è pronto a fare il suo ritorno nel calcio francese. Una nuova svolta per conoscere la sua prossima squadra: Kolo Muani è pronto ad iniziare una nuova avventura nel campionato italiano. Un nuovo intreccio decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la possibile destinazione in Serie A.

Calciomercato, colpo Kolo Muani in Serie A: la verità

Saranno settimane importanti per conoscere il piazzamento in classifica della Juventus. Nel frattempo il ds Giuntoli cercherà di avere la meglio per nuovi intrecci di caratura internazionale: spunta la verità sull’attaccante francese arrivato a gennaio a Torino.

Come svelato dal prestigioso quotidiano francese, L’Equipe, Randal Kolo Muani è finito nel mirino di top club italiani e non solo. Nonostante una stagione ricca di alti e bassi, anche i top club della Serie A potrebbero pensare a lui per rinforzare il reparto offensivo. Milan e Inter sono tra le squadre che hanno voglia di incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose.

L’attaccante francese non ha più spazio al PSG con Luis Enrique che ha puntato sui giovani talenti francesi, come Barcolà e Doue. Ora spunta così la prossima squadra in Serie A per continuare a competere in grande: un nuovo sogno da cullare in vista della prossima stagione.

Kolo Muani ha iniziato alla grande la sua avventura con Thiago Motta, ma con l’arrivo di Tudor le cose sono cambiate drasticamente. Finora ha realizzato 5 gol in maglia bianconera per regalare diverse vittorie alla Juventus, ma sarà addio al termine della stagione. Tutto può cambiare in vista della prossima stagione con l’intreccio decisivo per continuare la sua avventura in Serie A. Milan ed Inter potrebbero essere le soluzioni immediate in massima serie.