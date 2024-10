Blitz alla Continassa prima dell’Inter: si decide il futuro di Vlahovic

Alla Juventus tiene sempre banco il futuro di Dusan Vlahovic, corteggiato in Premier League: blitz a Torino per il centravanti serbo

La Juventus si affiderà a Dusan Vlahovic domenica nel delicato (e ovviamente sempre sentitissimo) Derby d’Italia contro l’Inter a San Siro.

I bianconeri cercano subito il riscatto contro la rivale per eccellenza dopo il tonfo in Champions League con il Lipsia e il centravanti va a caccia del gol che manca da tre partite tra campionato e coppa. Il numero 9 è lo stakanovista di Thiago Motta e nonostante la sostituzione per scelta tecnica di martedì sera è il giocatore bianconero che al momento ha collezionato più minuti nella stagione in corso (916′ senza recuperi). Vlahovic resta comunque un alfiere imprescindibile per l’allenatore italo-brasiliano, a maggior ragione considerando l’assenza prolungata per infortunio di Milik nel reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’. L’ex Fiorentina non ha un vice al momento alle spalle ed è partito sempre da titolare in tutte le gare giocate finora dalla Juve, mettendo a referto un bottino da 7 reti tra Serie A e Champions.

Calciomercato Juventus, l’agente di Vlahovic a Torino: le ultime sul rinnovo

Thiago Motta gli ha risparmiato qua e là qualche minuto, con Vlahovic che resta centrale non solo nel presente ma anche per il futuro nel progetti della Juventus.

La dirigenza della Continassa è in pressing sul giocatore per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2026. Entro Natale – come appreso da Calciomercato.it di recente – ci sarà un nuovo e importante summit, per il prolungamento del centravanti, che ha un ingaggio oneroso che grazie ai bonus andrà a toccare i 12 milioni di euro nella prossima stagione. Al lordo quindi circa 23 milioni, cifra fuori dai parametri per il nuovo corso bianconero. Giuntoli e i suoi collaboratori puntano così a spalmare su più anni l’accordo con Vlahovic, anche se per il momento non si è ancora entrati nel vivo della trattativa. Servirà tempo e pazienza come filtra dal quartier generale bianconero, mentre l’agente Darko Ristic è stato avvistato martedì all’Allianz Stadium per seguire la sfida tra Juve e Lipsia.

Il rappresentante del bomber serbo seguirà probabilmente anche la super sfida di Milano con l’Inter e non sono da escludere a stretto giro di posta nuovi contatti con i dirigenti della ‘Vecchia Signora’. Intanto dall’estero non si spengono i rumors di mercato sul conto di Vlahovic, che resterebbe sempre un obiettivo sensibile dell’Arsenal in Premier League.