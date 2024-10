C’è un problema per Thiago Motta: svolta per il nuovo acquisto

La Juventus riacciuffa una partita dalle mille emozioni contro l’Inter nel Derby d’Italia di San Siro: c’è però una nota dolente per Thiago Motta

Derby d’Italia ‘pazzo’ a San Siro, con la Juventus che alla fine grazie alla doppietta del subentrato Yildiz riacciuffa l’Inter dopo uno spettacolare 4-4 tra le due grandi del calcio italiano.

In evidenza nella Juve anche l’imprendibile Conceicao, che ha fatto ammattire la difesa nerazzurra che non è mai riuscita a trovare le contromisure per arginare il ‘folletto’ portoghese. I bianconeri di Thiago Motta sono stati cinici in avanti e sfruttato nel migliore dei modi le occasioni creare in area avversaria, mentre è da rivedere questa volta la solidità difensiva della ‘Vecchia Signora’ che prima della sfida del Meazza aveva subito una sola rete (su rigore contro il Cagliari) in campionato. Errori macroscopici da parte del pacchetto arretrato dei bianconeri, con Di Gregorio sul 4-2 per l’Inter decisivo con un paio di interventi per tenere ancora in vita la Juventus. A Milano bocciato per la prima volta in questa stagione Kalulu, finora il migliore della difesa di Motta dopo l’infortunio di Bremer.

Calciomercato Juventus, Ortiz resta un nome caldo per la difesa

Proprio nella gara di ieri con l’Inter si è fatta sentire più di altre volte la pesante assenza del difensore ex Torino, che dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio dovrà restare ai box per tutto il resto della stagione.

Coperta corta quindi per Thiago Motta nel reparto difensivo dove non continua a convincere capitan Danilo, anche nel Derby d’Italia il peggiore in campo nelle fila bianconera dopo la frittata nel finale di partita in Champions League contro lo Stoccarda. L’esperto brasiliano è stato preferito a Gatti (non al meglio della condizione) nelle ultime uscite, ma è lontano parente del giocatore ammirato negli scorsi anni sotto la gestione Allegri. Danilo non dà più le garanzie di un tempo e a fine stagione è destinata a terminare la sua avventura alla Juventus. La dirigenza della Continassa è a caccia intanto di un tassello difensivo nel mercato di gennaio per rimpiazzare a livello numerico Bremer e uno degli obiettivi caldi secondo ‘Tuttosport’ resterebbe Ortiz del Flamengo. Il brasiliano (con passaporto italiano) scalpita e rimane uno dei nomi in cima alla lista di Giuntoli per la finestra invernale.

Lo scoglio per Ortiz riguarda però il prezzo, visto che il suo cartellino viene valutato almeno 20 milioni di euro dal Flamengo. I dirigenti della Juventus dovranno cercare una formula creativa (magari in prestito con diritto o obbligo di riscatto) per convincere il sodalizio carioca, considerando inoltre che l’intenzione del club bianconero è quella di acquisire un nuovo difensore low cost a gennaio.