Con Thiago Motta non c’è spazio: via a parametro zero dalla Juventus

Non è più centrale nei progetti della Juventus e di Thiago Motta: è sempre più probabile l’addio a fine stagione alla ‘Vecchia Signora’

La Juventus vuole subito cancellare lo scivolone in Champions contro lo Stoccarda e domani sarà attesa dallo scontro al vertice del ‘Meazza’ contro l’Inter, rivale storica dei bianconeri.

Una partita mai banale e che ha un significato speciale per Thiago Motta, grande ex della sfida e protagonista da giocatore del ‘Triplete’ nerazzurro nel 2010 con Mourinho in panchina. Adesso l’italo-brasiliano sogna lo sgambetto all’Inter alla guida della Juve e deve sciogliere ancora diversi dubbi di formazione considerando anche le defezioni e l’emergenza infortuni. Chi sembra pronto a ritrovare una maglia da titolare dopo gli ultimi acciacchi è Gatti, fuori nell’ultima sfida in coppa contro lo Stoccarda. Kalulu rimane imprescindibile per Thiago Motta, quindi a lasciare posto a al centrale italiano sarà molto probabilmente Danilo, disastroso martedì sera in Champions League. Il nazionale verdeoro è stato uno dei peggiori in campo all’Allianz Stadium e ha provocato il rigore – con conseguente espulsione – che ha affossato le speranze della ‘Vecchia Signora’ nel finale di partita.

Calciomercato Juventus, addio Danilo a fine stagione: le possibili destinazioni

Continua l’involuzione e il periodo negativo di Danilo sotto la gestione Motta, dove il brasiliano ha cambiato diametralmente status diventando uno dei tanti nella rosa bianconera.

Da capitano e intoccabile con Allegri, fino a un ruolo marginale e da comprimario sotto la nuova gestione. L’ex Real Madrid e Manchester City ha collezionato solo 2 presenze da titolare nelle sei complessive, per appena 249 minuti in campo. Danilo è stato impiegato prevalentemente al centro della difesa dopo il grave infortunio rimediato dal connazionale Bremer e spesso con prestazioni non all’altezza, come dimostra la sciagurata notte di Champions League con lo Stoccarda. L’esperto difensore non è più centrale nei piani della Juventus e di Thiago Motta e un suo addio dopo sei anni sembra probabile a fine stagione. Gli agenti di Danilo e la dirigenza della Continassa sono al lavoro per togliere l’opzione sul contratto del giocatore, che scatterebbe al raggiungimento del 50% delle presenze totali (da almeno 45 minuti) della squadra bianconera.

Il contratto del brasiliano (che ha un ingaggio da 5,5 milioni lordi a stagione) scadrebbe perciò il prossimo 30 giugno e per lui da svincolato potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in patria, o altrimenti di uno sbarco nella ricca Saudi League dopo il corteggiamento dei club sauditi già nell’ultimo mercato estiva. Da non scartare comunque una permanenza in Europa, se dovesse presentarsi sul tavolo una proposta allettante sul piano tecnico ed economico. La Juve è sempre più lontana nel futuro di Danilo…