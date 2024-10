Inter-Juve, Motta sul banco degli imputati: “Stagione finita”

La Juventus pareggia il derby d’Italia con l’Inter: Thiago Motta finisce sul banco degli imputati

Critiche e polemiche dopo il derby d’Italia tra Inter e Juventus: nel mirino dei tifosi bianconeri finisce anche Thiago Motta.

La partita tra Inter e Juventus ha sicuramente regalato tantissime emozioni e un grande spettacolo, con ben otto gol nella sfida tra nerazzurri e bianconeri. Un tourbillon di emozioni, con rimonte, contro-rimonte e anche tanti errori tecnici a fronte delle molte occasioni da gol create, soprattutto su sponda nerazzurra.

Come sempre, il derby d’Italia è stato seguito da tantissimi tifosi e con grande trasporto dai tifosi di Inter e Juventus. E – inevitabilmente – non sono mancate critiche per la prestazione dei giocatori in campo, ma non solo. Anche gli allenatori non sono stati esenti da critiche, in particolar modo Thiago Motta. L’allenatore della Juventus, infatti, è stato duramente criticato dai tifosi della Vecchia Signora nonostante il pareggio acciuffato dai bianconeri grazie alla doppietta di Kenan Yildiz nel momento in cui la partita sembrava ormai chiusa.

Inter-Juventus, Thiago Motta nel mirino dei tifosi

In particolar modo, nel momento in cui l’Inter conduceva per 4-2 e ha sprecato molte occasioni per chiudere definitivamente la partita, i tifosi bianconeri hanno espresso sui social il loro malcontento per alcune scelte di Thiago Motta.

Dalla decisione di schierare Danilo a quella di non far giocare dal primo minuto Kenan Yildiz, i tifosi della Juventus non hanno lesinato critiche all’allenatore ex Bologna che qualcuno definisce “sopravvalutato”.

Troppo sopravvalutato sembra raccomandato dai giornalisti, non viene mai criticato #ThiagoMotta — Sole Piro (@PiroSole) October 27, 2024

Quest’estate veniva pontificato il mercato della Juventus.

In verità a parte Conceicao e Koopmeiners il resto sono solo scommesse.

Come Thiago Motta.#Juventus — Kristian81 (@LordKry81) October 27, 2024

Thiago Motta tatticamente è un somaro.. un gran bel somaro… — Stefano (@Stefano88162581) October 27, 2024

Per me sia Thiago Motta che Giuntoli da stasera possono andare tranquillamente a casa. Stagione finita. #interjuve — Luca (@luca_ca12) October 27, 2024

E c’è pure chi ha messo nel mirino il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, ‘invitando’ il dirigente ex Napoli ad andare a casa insieme all’allenatore e parlando di “stagione finita” dopo una settimana non semplice, dal ko in Champions League con lo Stoccarda alla partita di stasera con l’Inter.