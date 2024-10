L’Inter segna, furia Inzaghi: calmato da due giocatori

Reazione furiosa di Simone Inzaghi durante Inter-Juventus: due suoi calciatori lo placano

La partita tra Inter e Juventus ha regalato tantissime emozioni nel corso della prima frazione di gioco. Ne ‘risente’ anche Simone Inzaghi.

Quella tra Inter e Juventus è una partita sempre dal sapore speciale e che spesso – al di là del risultato finale – regala tantissime emozioni. È accaduto anche nel primo tempo della sfida odierna, con i nerazzurri che hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 3-2 grazie ai due rigori trasformati da Piotr Zielinski e al gol da fuori di Henrikh Mkhitaryan intervallati dalla rimonta della formazione ospite con i gol di Dusan Vlahovic e Timothy Weah.

Insomma, emozioni a non finire nel primo tempo di San Siro, con l’Inter avanti dopo un quarto d’ora e poi costretta a rimontare prima dell’intervallo. In particolar modo, l’Inter si era portata in vantaggio con il rigore trasformato da Piotr Zielinski per il fallo di Danilo ai danni di Marcus Thuram, poi la Juventus si è scatenata e ha addirittura ribaltato il risultato andando in gol prima con Dusan Vlahovic e poi con Timothy Weah. Il vantaggio bianconero, però, è durato poco: ci ha pensato l’ex Roma Henrikh Mkhitaryan a ristabilire la parità a San Siro, prima del secondo rigore di serata ancora una volta trasformato da Piotr Zielinski.

Inter-Juve, la reazione di Inzaghi dopo il gol di Mkhitaryan

Inevitabilmente, la rete del 2-2 di Henrikh Mkhitaryan ha cambiato l’inerzia della partita, riportandola in favore dei nerazzurri come testimoniato dai successivi gol di Piotr Zielinski e Denzel Dumfries.

Proprio al momento del gol del momentaneo 2-2 realizzato dal centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, Simone Inzaghi si è scatenato. Dopo la rete del pari, infatti, l’atteggiamento del tecnico nerazzurro è vistosamente cambiato: il trainer Lazio – racconta chi era a bordo campo – è apparso visibilmente arrabbiato dopo aver visto la reazione della sua squadra, chiedendosi il perché delle ingenuità difensive che avevano permesso alla Juventus di realizzare addirittura due gol nel giro di pochi minuti. Una vera e propria furia quella di Simone Inzaghi, ‘placato’ da Federico Dimarco e Alessandro Bastoni.