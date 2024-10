DIRETTA Serie A, derby d’Italia Inter-Juventus: le formazioni UFFICIALI LIVE

Scatta l’ora del derby d’Italia: calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Juventus, big match della nona giornata di Serie A

La grande attesa è finita e le parole sono ormai destinate a lasciare posto ai fatti. È tutto pronto a Milano per uno dei derby d’Italia più importanti degli ultimi anni. Inter-Juventus, infatti, metterà in palio punti fondamentali nella corsa scudetto, a cui si è iscritta con grande forza anche il Napoli del doppio ex Antonio Conte. Una sfida cruciale che Simone Inzaghi e Thiago Motta saranno costretti ad affrontare facendo fronte ad un’emergenza infortuni abbastanza importante.

In casa nerazzurra, al recupero di Kristjan Asllani fanno da contraltare le assenze di Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto e Francesco Acerbi. Defezioni importanti, cui i padroni di casa hanno sopperito a fatica in Champions League, vincendo solamente nei minuti finali contro lo Young Boys. In casa bianconera, invece, c’è una voglia matta di cancellare la sconfitta e la brutta prestazione contro lo Stoccarda. Motta dovrà fare a meno di Bremer, Douglas Luiz, Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Arek Milik. Curiosità statistica: le ultime tre sfide disputatesi allo Stadio Meazza si sono concluse con una vittoria per uno a zero, due a favore dei padroni di casa e una a favore dei bianconeri. Calciomercato.it seguirà la sfida di San Siro in tempo reale.

Le Formazioni UFFICIALI Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cabal, Kalulu, Danilo, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceicao, Fagioli, Weah; Vlahovic. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 22, Inter* 17, Juventus*, Atalanta, Lazio e Udinese 16, Milan* e Torino 14, Fiorentina* 13, Empoli 11, Roma* 10, Bologna*, Como, Cagliari e Verona 9, Parma e Monza 8, Genoa 6, Lecce e Venezia 5

*una partita in meno