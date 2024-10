Bufera in Inter-Juve: “È imbarazzante”

Fari puntati su Inter-Juventus, partita che vale già un pezzo importante di stagione. Big match di San Siro subito ricco di emozioni ma anche di qualche errore di troppo. Bufera sui social

Primo tempo ricchissimo di gol, emozioni, polemiche ma anche errori e disattenzioni importanti tra Inter e Juventus. 3-2 all’intervallo per i padroni di casa trascinati da due calci di rigore di Zielinski e dal gol di Mkhitaryan.

Nella Juventus a segno Vlahovic e Weah per una reazione che nella fase centrale del primo tempo sembrava aver apparentemente capovolto anche nell’inerzia la serata di San Siro. Ciò che è certo è che insieme allo spettacolo la prima frazione di Inter-Juve ha portato in dote una pesante mole di errori: dal posizionamento della retroguardia di casa agli svarioni dei vari Danilo e Kalulu tra i bianconeri.

Inter-Juventus, gol ed errori nel primo tempo: da Danilo e Kalulu alla difesa nerazzurra

Quarantacinque minuti scanditi quindi sia da giocate positive che negative, e che per ora, almeno in termini di punteggio, premiano la truppa di Inzaghi non esente comunque da critiche pesanti.

Ecco alcuni messaggi apparsi su X su Inter-Juventus:

Difesa Inter imbarazzante, difesa Juve pure.#InterJuve — Riccardo Canevari (@Cardocan1) October 27, 2024

Ma la difesa dell’Inter stasera?? 😵‍💫😵‍💫😵‍💫#InterJuve — Raffy Raffy 🇵🇸 (@Raffaele_NA) October 27, 2024

Michele a farfalle, De Vrij a x0.5 e Zielinski non rientra. In 5 minuti ci siamo fatti ribaltare #InterJuve — Gigio channel (@GigioChannel) October 27, 2024

La fase difensiva lasciata alla Pinetina #InterJuve — Manuelito (@emanueldaparo_) October 27, 2024

#InterJuve bastoni sta facendo malissimo da inizio campionato! Sicurezza ai minimi termini — Gipsy54 💪🇮🇱 (@Paolo49861) October 27, 2024

De Vrij difensore finito dal 2021. — LA BISSECKIANA ⭐️⭐️🇮🇹 (@bisseckiana) October 27, 2024

Ecco perché gioca acerbi… De vrij vergognoso sia ancora all’inter — Simo (@siimo___) October 27, 2024

Male male male il mio DeVrij. Malissimo. — Chiara Nardi (@chiara_nardi) October 27, 2024

#Kalulu per due partite buone era diventato Baresi. #InterJuve — Orlando Mappa (@OrlandoMappa) October 27, 2024

Rivisto a rallentatore mamma mia ma Kalulu è un pirla, che calcione è??? —  Pierre Clement #CardinaleVATTENE (@Pierre8244309) October 27, 2024

Bisogna essere molto onesti, il replay è chiarissimo: primo il fallo netto di Kalulu e poi il tocco di mano, rigore sacrosanto. Così come il precedente. Difendiamo in modo imbarazzante purtroppo #InterJuve — Marianna 🌸🌼 (@Bea_Mary84) October 27, 2024

Per fortuna ne abbiamo fatto uno più di loro.#InterJuve — Davide (@Sbrasbre) October 27, 2024

Una difesa imbarazzante c’è poco da dire #InterJuve — FrancescaBB (@FrancescaBB3) October 27, 2024

il miglior giocatore dell’Inter è danilo — erika ⁴⁴ (@cacciamilitaare) October 27, 2024

Danilo è una sciagura che non possiamo permetterci. #InterJuve — Joe Chip 🇪🇺 (@JoeChip77) October 27, 2024