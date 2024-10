Balotelli esce dalla lista: da Sergio Ramos a Destro, i giocatori ancora svincolati

Tra i calciatori disoccupati figurano ancora nomi illustri, nostre conoscenze ed ex Serie A come Rafinha

Mario Balotelli sta per salutare la folta schiera di calciatori disoccupati. All’inizio della prossima settimana è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al Genoa fino al termine di questa stagione. L’ingaggio del 34enne sarà intorno ai 400mila euro.

Ha vinto Gilardino, il quale ha voluto Balotelli a tutti i costi per rinforzare un reparto offensivo che oggi fa leva sul solo Pinamonti. Curiosità: il bomber di Cles è assistito dallo stesso agente del prossimo attaccante del ‘Grifone’, vale a dire Enzo Raiola.

“Ha ancora il fuoco”, ha detto qualche ora fa proprio il tecnico dei rossoblù in conferenza stampa tessendo nuovamente le lodi di Balotelli, che ritrova squadra dopo 4 mesi da svincolato tornando in Serie A dopo oltre quattro anni e mezzo. L’ultima sua apparizione risale infatti al 9 marzo 2020, in Sassuolo-Brescia. L’obiettivo del classe ’90 sarà quello di dare una grande mano al Genoa, in pieno caos societario, nella lotta alla salvezza.

Balotelli saluta così la compagnia di svincolati, una compagnìa piena di nomi importanti: Con massimo rispetto per gli altri, e nonostante le 38 primavere, il più importante di tutti rimane Sergio Ramos, offerto alla Juventus nell’immediato post infortunio di Bremer. Tra i difensori troviamo pure l’ex Milan Simon Kjaer, l’ex Inter Cedric e l’ex Torino Djidji. Ma pure gli ex Psg Kurzawa e Aurier.

Da Keylor Navas a Candreva e Destro: i giocatori ancora svincolati

Nel mercato di oggi, dove girano meno soldi e le rose delle squadre sono spesso piene di esuberi, per gli svincolati è sempre più difficile trovare collocazione. Ecco perché l’elenco è bello lungo, nonché comprendente tanti calciatori agli sgoccioli della carriera. A proposito di ex Real, oltre a Sergio Ramos c’è pure Keylor Navas, a un passo dal Monza l’estate scorsa.

Troviamo poi l’ex Bayern Choupo-Moting e più di un elemento di nostra grande conoscenza. Per esempio l’ex Inter Rafinha, compagno in nerazzurro dell’altro svincolato Antonio Candreva (37 anni), in orbita Genoa qualche settimana fa. Con la maglia del ‘Grifone’ ci ha giocato 87 volte Mattia Destro, anche lui ancora disoccupato dopo la fine dell’avventura all’Empoli. L’altro attaccante italiano libero è Stefano Okaka, nelle ultime due stagioni in Turchia al Basaksehir.