Balotelli al Genoa, ci siamo davvero: ecco quando sarà ufficiale

Mario Balotelli a un passo dal ritorno in Serie A, lo aspetta il Genoa: adesso l’ufficialità è a un passo, ecco quando il colpo si concretizzerà

Da tempo, Mario Balotelli attendeva l’occasione per potersi rimettere finalmente in gioco. Ultimo domicilio calcistico, per l’attaccante 34enne, quello dei turchi dell’Adana Demirspor, dove era tornato dopo la parentesi in Svizzera al Sion. Alla fine della scorsa stagione, ‘Super Mario’ era rimasto, sul mercato, come free agent. Diverse piste, nessuna che si era concretizzata. Fino a questo momento, con il suo sbarco in Serie A che adesso si avvicina come non mai.

Ci aveva pensato, anche se per poco tempo, il Torino, per ovviare al grave infortunio di Duvan Zapata, decidendo però di lasciar cadere l’ipotesi. Chi invece ha manifestato più interesse per il bomber è stato il Genoa, a propria volta con la necessità di intervenire in un reparto offensivo falcidiato da infortuni (Messias e Malinovskyi su tutti). Situazione delicatissima, quella del ‘Grifone’, con il terzultimo posto in classifica e la necessità di provare a risalire la china. Dopo le parole del presidente Zangrillo a margine dell’Assemblea di Lega Serie A, sono arrivate anche le parole di Gilardino su Balotelli. Indubbiamente, al tecnico rossoblù l’attaccante farebbe comodo, oltre a essere un colpo assai suggestivo. In Serie A, Balotelli non si vede dalla stagione 2019/2020, quella in cui aveva indossato la maglia del Brescia.

Il Genoa accelera per Balotelli: fissate le visite mediche

Ora, la nuova avventura nel nostro massimo campionato sembra davvero vicina. Sono stati giorni di riflessioni da parte del club ligure e di dialoghi tra le parti. Adesso la fumata bianca è in dirittura d’arrivo e Gilardino potrebbe avere molto presto il rinforzo richiesto.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Genoa avrebbe fissato le visite mediche di Balotelli per la giornata di lunedì. Nel frattempo, si cerca ancora di limare i dettagli dell’accordo, il che dovrebbe avvenire molto probabilmente in serata. Dalla prossima settimana, dunque, ‘Super Mario’ potrebbe indossare la maglia rossoblù e provare a trascinare il Grifone verso la salvezza.