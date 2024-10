Balotelli torna in Serie A, l’annuncio ora è UFFICIALE

Il ritorno di Mario Balotelli in Serie A sembra essere vicino: oggi in conferenza anche lo stesso allenatore del Genoa ha confermato l’interesse

Se è vero che il mercato non dorme mai, la dimostrazione pratica è rappresentata dagli svincolati e dal mercato sempre abbastanza nutrito intorno ai parametri zero. Anche perché di nomi altisonanti ce ne sono spesso e di sicuro Mario Balotelli è uno di questi. Il ritorno in Italia e in Serie A di ‘Supermario’ è scenario in piedi ormai da più di qualche giorno. Prima era stato il Torino ad essere accostato per l’infortunio di Zapata, ma poi è il Genoa la squadra che si è fatta avanti per davvero. E con tanto di conferme universali e in pompa magna da parte del presidente Zangrillo. Che lo ha ribadito anche ieri a margine dell’assemblea di Lega: “Non dipende da me, ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a un’indicazione tecnica non sta a me dirlo”.

L’indicazione tecnica nello specifico deve arrivare ovviamente dall’allenatore e dal direttore sportivo, comunque dall’area tecnica insomma. Il Genoa di Gilardino vive un momento complicatissimo, lenito solo in parte dalla super rimonta contro il Bologna. In 8 partite i rossoblù hanno collezionato 6 punti e sono ora al terzultimo posto in classifica, con soli 7 gol fatti: per la penultima difesa del campionato sono decisamente pochi. Complici sicuramente anche le tante assenze, una fra tante quella di Messias che rappresenta un elemento cardine per il Genoa. Per questo Gilardino accoglierebbe con piacere l’arrivo di un altro attaccante e soprattutto di uno come Mario Balotelli. E lo ha confermato lui stesso in conferenza stampa.

Balotelli al Genoa, Gilardino vota sì: “Ha ancora il fuoco. Il mio pensiero è chiaro a tutti”

Domani alle 15 il Genoa farà visita alla Lazio, che nonostante il ko di Torino con la Juve resta una delle squadre più in forma e temibili del campionato. Viste le continue dichiarazioni di apertura del presidente Zangrillo, anche il tecnico rossoblù Gilardino ha dato il proprio endorsement all’arrivo di Balotelli: “Sì, assolutamente. È un giocatore svincolato, che conosco e per il quale parla la sua storia. È un ragazzo con ancora motivazione e fuoco che gli servirebbe per fare bene”.

Insomma, il voto favorevole è palese. Anche se il focus deve restare altrove data la situazione di classifica: “Ma come ho detto prima, in questo momento, vista la partita di domani e per i miei ragazzi, è riduttivo parlare di chi non c’è. La società sa qual è il mio pensiero, è chiaro a tutti. Sono due o tre settimane che si parla di alcune situazioni e siamo un po’ in ritardo”. Tra le possibilità negli svincolati ci sono anche altri nomi altisonanti come Ounas, Ben Yedder e Choupo-Moting, quest’ultimo non convintissimo della destinazione.