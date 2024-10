Bologna-Milan verso il rinvio: adesso è caos totale

Bologna-Milan diventa sempre più un caso, l’ipotesi principale ora è quella del rinvio: il rimpallo di notizie e pareri sulla vicenda genera polemiche infinite

Una giornata caotica e paradossale, quella che stiamo vivendo a livello calcistico in questo venerdì di campionato. Con una vigilia di match del sabato importanti e tutti da seguire che si è fatta improvvisamente, partendo da ieri sera, più complessa del previsto. A tenere banco, c’è il caso Bologna-Milan, con gli scenari che sono già cambiati più volte.

La decisione del sindaco bolognese di non aprire lo stadio al pubblico per le vicende legate all’alluvione, l’opposizione della Lega Calcio, la ricerca di una soluzione alternativa, l’ipotesi rinvio. C’è stato di tutto in queste ore. Tema affrontato all’ingresso dell’assemblea di Lega da Scaroni e Fenucci, intercettati dall’inviato di Calciomercato.it. Una situazione di incertezza che ha portato a diverse piste per tentare di risolvere la questione. Dall’idea delle porte chiuse al Dall’Ara, rapidamente scartata, a di far disputare la gara a Como, poi abortita, fino all’ipotesi Empoli campo neutro, in una situazione da vera e propria corsa contro il tempo. Idea, quella di trasferire il match in Toscana, complicata per diversi motivi. Il tutto, dunque, porterebbe verso la non disputa del match e dunque al rinvio a data da destinarsi.

Bologna-Milan, calcio italiano nella bufera: Lega Serie A sotto attacco

La cronaca di queste ore è incessante e frenetica e racconta di vere e proprie ‘trattative’ per scongiurare il rischio di rinvio. Ma l’impressione è che si vada effettivamente verso questo tipo di scenario che la Lega Serie A non vorrebbe.

Il rinvio è definito come l’ipotesi più probabile dalla giornalista Monica Colombo del ‘Corriere della Sera’, che spiega come in Assemblea di Lega non si sia riusciti a prendere una decisione di altro tipo. Pesa l’opposizione del Bologna a giocare in campo neutro, un atteggiamento che Fabio Ravezzani di ‘Telelombardia’ ritiene legittimo ma con l’effetto di “mettere in ginocchio” la Lega Serie A, richiamando alla “ragionevolezza di fronte ad eventi estremi”. Franco Ordine attacca e parla di “precedente pericoloso” che mette a rischio la regolarità del campionato.

Intanto, se rinvio sarà, si dovrà trovare una data. La prima plausibile, visti i tanti impegni delle due squadre, potrebbe essere il 18 dicembre. Anche se in quel caso bisognerebbe spostare di 24 ore Verona-Milan prevista per il 20 dicembre alle ore 20.45.