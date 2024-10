Bologna-Milan ad Empoli, è lotta contro il tempo: la situazione | CM.IT

Dopo il no del Comune di Bologna, la Lega Serie A sta cercando nuove soluzioni per l’incontro di campionato Bologna-Milan: le ultime sulla situazione a Empoli

Il sindaco del capoluogo emiliano ha chiuso le porte del Dall’Ara per la sfida tra Bologna e Milan. Il quartiere che ospita l’impianto è tra quelli messi peggio a causa del maltempo e dei problemi legati all’alluvione. Matteo Lepore è stato chiarissimo: “Credo che in questo momento non possiamo pensare alla partita di calcio e a tutto ciò che l’organizzazione comporta”.

Ma per la Lega Serie A, questo match è importante che si gioca entro il weekend. Le ragioni sono molteplici, dettate anche dal calendario fitto di Bologna e Milan, entrambi impegnati in Champions League. E da quest’anno, la competizione europea prevede anche due partite in più.

Per tale ragione, dopo il no anche a porte chiuse del Dall’Ara, i dirigenti in Lega hanno pensato di proporre Como o Empoli come sedi alternative. Al Sinigaglia, piano A di questa mattina, sono emerse alcune problematiche. Dunque, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it ora si starebbe lavorando al piano B, per spostare la partita al Castellani di Empoli. I tempi, però, sono un grande ostacolo.

Bologna-Milan al Castellani di Empoli: cosa filtra

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, la Lega Serie A sta provando a capire se ci siano le condizioni per disputare la partita tra rossoblu e rossoneri in Toscana. Lorenzo Casini e Luigi De Siervo hanno chiesto un aiuto al presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, poiché il club è il concessionario dello stadio Castellani. Il proprietario, invece, resta il Comune che si occupa del gruppo operativo di sicurezza durante gli eventi all’impianto sportivo.

Attualmente all’Assemblea di Lega odierna si sta ancora discutendo sulla fattibilità di giocare Bologna-Milan ad Empoli. Non filtra alcuna certezza, ma secondo le indiscrezioni ci sono possibilità concrete che il piano B possa essere quello giusto. Tuttavia, dal Comune non arrivano rassicurazioni. Infatti, non sarebbe stata organizzata nessuna convocazione urgente, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale né dalla Lega Serie A, né dalla società azzurra, per la messa in moto di tutta l’organizzazione che prevede un incontro di campionato. “Mancherebbero i tempi tecnici“, ma nessuno tende a sbilanciarsi troppo.

Insomma, le discussioni vanno avanti, il Comune di Empoli si occuperebbe di tutti gli aspetti legati alla sicurezza e l’Empoli FC dovrebbe dare l’ok alla Serie A per usufruire del prato del Castellani. Chiaramente, il match tra Bologna e Milan si giocherebbe ugualmente a porte chiuse. E se anche il piano B proposto in Assemblea dovesse saltare, allora bisognerà arrendersi e procedere al rinvio.