Roma, è caccia al nuovo Ceo: da Antonello a Fenucci, il ‘borsino’ dei Friedkin

La Roma e i Friedkin a caccia del nuovo Ceo dopo l’addio di Lina Souloukou: Alessandro Antonello dell’Inter in lista, da non scartare Carnevali e Fenucci

La Roma scende in campo questa sera contro la Dinamo Kiev in un clima di incertezza, che va dal campo alla scrivania dove in questo momento l’unico punto fermo è il ds Florent Ghisolfi. Il francese sta continuando a studiare l’italiano, intanto ha fatto qualcosa che in pochissimi hanno fatto, se non saltuariamente Tiago Pinto: andare davanti alle telecamere per protestare contro una decisione arbitrale sfavorevole. In francese, sì, ma il resto arriverà.

Oltre alla questione allenatore, con Juric che per restare dovrà convincere tutti a suon di risultati già con Dinamo Kiev e Fiorentina, a Trigoria c’è pure la caccia al nuovo Ceo. L’addio burrascoso di Lina Souloukou ha costretto di Friedkin a rimettersi alla ricerca di una figura fondamentale in una società. Un dirigente che magari sappia far combaciare le competenze sportive a quelle manageriali. Si è fatto spesso il nome di Zibi Boniek, legatissimo ai colori giallorossi e presenza fissa all’Olimpico: “Non c’è niente, io vorrei fare qualcosa per la Roma ma non dipende da me”, aveva detto poche settimane fa a Calciomercato.it. Interpellato su un possibile arrivo nella capitale anche Giovanni Carnevali che però ha glissato con un semplice: “Fortunato chi occupa quel ruolo”. Ma l’ad del Sassuolo resta un nome papabile, comunque tra quelli inseriti nella lista.

Alessandro Antonello dall’Inter alla Roma: come stanno le cose

Al momento il più probabile, o comunque uno che viene preso parecchio in considerazione, è Alessandro Antonello. Attualmente Ceo corporate dell’Inter, coinvolto in prima persona nella questione stadio che però in casa nerazzurra ha avuto più di qualche problema tra dietrofront e ritardi. In ogni caso non un dirigente che si occupa della parte sportiva.

I Friedkin lo hanno conosciuto all’Eca, si è creato comunque un rapporto che potrebbe avere degli sbocchi futuri. Con l’Inter, però, Antonello ha un contratto blindato e un eventuale addio avrebbe i risvolti di un necessario accordo economico. Per questo è una situazione eventualmente da studiare per tutte le parti in causa. Anche se Oaktree vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali tra settore finanziario (Antonello è entrato all’Inter quasi 10 anni fa come direttore finanziario) e questione stadio. L’altro profilo individuato dal club giallorosso era quello di Claudio Fenucci, già ad nell’era Pallotta, che sembrava davvero molto vicino prima di qualche dubbio. Ma l’ex dirigente del Bologna, per ora, non va comunque escluso.