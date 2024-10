Italia-Belgio, Carnevali Ceo della Roma? La battuta dell’ad. Ci sono anche Svilar, Giuntoli, ADL e Maldini

All’Olimpico per Italia-Belgio Svilar, Carnevali, Giuntoli, Maldini, De Laurentiis, Renzi e tantissimi altri

Serata di gala all’Olimpico anche sulle tribune. In campo si gioca ovviamente Italia-Belgio, terza giornata della fase a gironi della Nations League che per gli Azzurri può significare un salto importante verso i quarti di finale con prima fascia assicurata alle qualificazioni Mondiali.

Curiosa innanzitutto la presenza di Mile Svilar, portiere della Roma nato in Belgio che vorrebbe giocare con i Diavoli Rossi ma non può a causa di un’amichevole giocata con la Serbia che gli impedisce di essere convocato per un’altra nazionale. Anche se Svilar ha rifiutato la chiamata delle Aquile Bianche, dove ha giocato il papà Ratko. Prima di lui si era fatto vedere all’Olimpico anche Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo accostato pure ai giallorossi per il ruolo di Ceo: “C’è un posto libero in quel ruolo? Beato chi se lo prende”, risponde scherzando il dirigente che poi commenta pure le dichiarazioni di Berardi: “Se recupero al top è un grandissimo giocatore. Ma non ha chiesto di andare via, se ci saranno delle opportunità le valuteremo come abbiamo sempre fatto”. E ancora tantissimi altri ospiti, da Paolo Maldini che si è detto contento per il momento del figlio Daniel, Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis che invece non hanno rilasciato dichiarazioni. Poi Igli Tare, Marco Amelia, Alberto Aquilani, Matteo Renzi, Marco Lollobrigida, il presidente del Cosenza Guarascio e molti altri.