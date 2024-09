Roma a caccia del nuovo Ceo, Boniek si candida: “Non dipende da me!” | VIDEO CM.IT

Zibi Boniek parla a Calciomercato.it prima della sfida di Europa League tra la Roma e l’Athletic Bilbao

Sono giorni intensi in casa Roma, a caccia del nuovo Ceo e di nuove figure dirigenziali dopo le dimissioni di Lina Souloukou. I Friedkin cercano un manager stavolta di campo e tra i nomi ricorrenti c’è sempre quello di Zibi Boniek.

L’ex ‘Bello di notte’, con una lunga carriera alle spalle come dirigente nell’Uefa resta un nome di spicco accostato al club giallorosso da diverso tempo. All’ingresso dello stadio Olimpico per Roma-Athletic Bilbao (come sempre presente sugli spalti) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti tra cui quello di Calciomercato.it: “Ogni volta che esce il mio nome tutti pensano che mi hanno chiamato, ma io non so niente. I tifosi mi vogliono? Anche a me piacerebbe fare qualcosa per la Roma, ma non dipende da me. Rapporto con Friedkin? Pensiamo alla partita”. Intanto un tifoso ha assistito all’intervista e ascoltato le parole di Boniek, così ne ha approfittato per fare il suo appello al dirigente polacco: “Sbrigati a tornare, ci servi!”