È il sogno di Thiago Motta: nuovo bomber per la Juventus a gennaio

C’è un problema in attacco per la Juventus, a caccia di un vice Vlahovic sul mercato: Thiago Motta ha un sogno nel cassetto per la finestra di gennaio

La Juventus ha fatto il solletico alla difesa dello Stoccarda, al contrario tambureggiante dalle parti di un super Perin che si è dovuto arrendere soltanto nel recupero a Toure.

I bianconeri escono ridimensionati dall’ultima notte di Champions, ma devono subito ritrovare la retta via in vista del sempre attesissimo Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, adesso davanti anche in Europa in classifica. Anche stavolta la ‘Vecchia Signora’ ha faticato a trovare la porta avversaria, calciando raramente dalle parti del portiere dei tedeschi Nubel. Vlahovic e Yildiz poco incisivi, mentre alle spalle del centravanti serbo (autore di 7 reti stagionali finora tra Serie A e coppa) non c’è attualmente un’alternativa in grado di farlo rifiatare o all’occorrenza affiancarlo nel reparto offensivo. Milik rimane ai box per l’infortunio prolungato al ginocchio e non rientrerà prima di metà dicembre, privando così Thiago Motta di una freccia preziosa nel proprio arco per le rotazioni in attacco.

Calciomercato Juventus, Zirkzee e Lucca nella lista di Giuntoli per l’attacco

La Juventus sta faticando più del dovuto in fase realizzativa e si ritrova in questa prima parte di stagione senza un vice Vlahovic in attacco, complicando e non poco le possibilità di scelta da parte di Thiago Motta. L’allenatore della ‘Vecchia Signora’ contro lo Stoccarda ha bocciato a metà ripresa lo spento Vlahovic, affidandosi a Yildiz come falso nueve nell’inedita coppia offensiva con l’altro baby Adzic.

Una soluzione d’emergenza, non l’unica visto che l’ex mister del Bologna in passato aveva provato anche Nico Gonzalez e Weah nella casella di centravanti. La Juve ha un problema davanti e il Dt Giuntoli potrebbe presto correre ai ripari per rimpolpare l’attacco a disposizione di Motta, oltre a reperire sul mercato un nuovo difensore visto il lungo e grave infortunio rimediato da un alfiere come Bremer. L’assalto a David è rimandato a giugno (la Juve non ha più posti disponibili per gli extracomunitari), mentre un altro pallino di Giuntoli come Kalimuendo è eleggibile per la finestra di gennaio. L’occasione low cost potrebbe essere rappresentata da Jovic, fuori dai piani del Milan, inoltre sul taccuino della dirigenza della Continassa restano cerchiati in rosso i profili di Lucca e Zirkzee.

L’olandese ex Bologna – come scrive ‘Tuttosport’ – sarebbe il sogno di Thiago Motta e il Manchester United starebbe valutando la possibilità di prestito fino al termine della stagione per consentirgli di giocare con continuità. Per il giovane ariete italiano, invece, servirà un’offerta importante (tra i 20 e i 25 milioni di euro) per strapparlo a metà campionato all’Udinese.